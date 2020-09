Sky: TV-Hammer! Schalke-Legende wird…

Speziell die Fans des FC Schalke 04 unter den Abonnenten von Sky haben allen Grund zur Freude.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Benedikt Höwedes neuer Experte bei Sky. Eine offizielle Bestätigung des TV-Senders steht noch aus. Am Donnerstag will Jacques Raynaud, Sport- und Vermarktungschef von Sky, das neue redaktionelle Konzept für die Fußball-Übertragungen vorstellen. Dann wird vermutlich auch die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Profi des FC Schalke 04 verkündet.

Sky: Schalke-Legende Höwedes neuer Experte

Höwedes soll bei den Übertragungen der Bundesliga und Champions League zum Einsatz kommen. Schon im August beim Finalturnier der Königsklasse in Lissabon hatte Höwedes einen ersten Auftritt bei Sky und fungierte als Experte im Studio.

Den größten Teil seiner Karriere absolvierte Höwedes beim FC Schalke 04. Mit 13 Jahren schloss er sich den Königsblauen an und durchlief bei S04 die Jugendabteilungen, ehe ihm im Jahr 2007 der Sprung in den Profikader gelang.

Schnell entwickelte Höwedes sich auf Schalke zum Leistungsträger, Kapitän und Nationalspieler. Der größte Triumph seiner Karriere war der Gewinn der WM 2014 in Brasilien.

Als Domenico Tedesco 2017 als Trainer zu Schalke wechselte, war Höwedes Zeit bei den Königsblauen vorbei. Der Abwehrspieler wurde zunächst für eine Saison an Juventus Turin verliehen, ehe er 2018 an Lokomotive Moskau verkauft wurde. Nach zwei Saisons in der russischen Hauptstadt beendete der 32-Jährige in diesem Sommer seine Karriere.

---------------

Mehr zu Schalke und Sky:

---------------

Sky holt auch Martin Schmidt

Höwedes wird in der anstehenden Saison im Expertenteam von Sky nicht das einzige neue Gesicht sein. Auch der frühere Bundesliga-Trainer Martin Schmidt (Mainz, Wolfsburg, Augsburg) arbeitet ab sofort als Experte für den Sender.

Den ersten Auftritt von Höwedes bei Sky könnte es am 18. September geben. Dann tritt sein früherer Club Schalke 04 zum Bundesliga-Auftakt beim FC Bayern München an. (dhe)