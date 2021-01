Sead Kolasinac: Abstiegskampf statt Europa League! DIESEN Klubs sagte er wegen Schalke ab

Um seinem Herzensklub in der Not zu helfen, kehrte Sead Kolasinac zu Beginn des Jahres zum FC Schalke 04 zurück. Mit ihm als Anführer und Motivator soll die Klasse gehalten werden.

Dabei gehört der Abstiegskampf eigentlich nicht zu den Ambitionen, die ein Spieler mit den Fähigkeiten von Sead Kolasinac für gewöhnlich hat. Doch für Schalke verzichtete der Bosnier vorerst auf höhere sportliche Ziele – und sagte gleich einer Reihe von Klubs ab.

Sead Kolasinac: Europaweites Interesse am Linksverteidiger

Bei seinem Stammverein Arsenal London stand Schalkes neuer Hoffnungsträger ohnehin schon auf dem Abstellgleis. Obwohl sich auch die „Gunners“ in einer mittelschweren Krise befanden, saß Kolasinac die meiste Zeit auf der Tribüne.

Sead Kolasinac: Einmal mehr wird deutlich, wie viel ihm Schalke 04 bedeutet. Foto: imago images/Poolfoto

Der Wechsel im Winter kam dabei nicht überraschend. Doch statt für die Königsblauen im Tabellenkeller der Bundesliga zu kämpfen, hätte der Linksverteidiger wohl durchaus auch die Chance auf internationale Wettbewerbe gehabt.

Wie die „Sport Bild“ berichtet, soll der 27-Jährige gleich mehreren Vereinen abgesagt haben, um die Rückkehr zum FC Schalke 04 zu ermöglichen. Bereits im Sommer gab es Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu Liga-Konkurrent Bayer Leverkusen.

Kolasinac im Bayer-Trikot? Das wollte er Schalke nicht antun. Foto: imago images/Fotostand

Kolasinac lehnte damals jedoch kurzfristig ab – angeblich auch, weil er das den Schalkern nicht antun wollte. Im Winter sollen sich dann unter anderem auch Premier League-Klub West Ham United sowie die beiden Serie-A-Schwergewichte SSC Neapel und AS Rom um seine Dienste bemüht haben. Sowohl mit dem deutschen als auch mit den beiden italienischen Vertretern hätte er noch in dieser Saison in der Europa League spielen können. Doch für Kolasinac stand all das nicht im Verhältnis dazu, die Knappen vor dem Abstieg zu bewahren.

+++ Schalke 04: Trotz Gala-Vorstellung – droht Matthew Hoppe jetzt dieses Schicksal? +++

Auch Elgert an der Rückkehr beteiligt

Sein Ausbilder und Jugendtrainer Norbert Elgert war ebenfalls an der Rückkehr des gebürtigen Karlsruhers beteiligt. „Als immer klarer wurde, dass es nicht nur für Schalke, sondern auch für ihn die richtige Entscheidung wäre, habe ich zu ihm gesagt: 'Junge, komm nach Hause, hier wirst du gebraucht‘“, sagte Elgert der „Sport Bild“.

Nach dem erfolgreichen ersten Auftritt gegen Hoffenheim, hoffen die Schalker nun auch auf einen positiven Schub gegen Eintracht Frankfurt. Doch die Frankfurter könnten ihrerseits auch den positiven Effekt eines Rückkehrers zu spüren bekommen >> (mh)