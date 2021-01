Sead Kolasinac: Erster Auftritt auf Schalke– dieses Detail fällt den Fans sofort auf

Gelsenkirchen. Er ist da – Sead Kolasinac hat die Arbeit beim FC Schalke 04 aufgenommen. Für viele ist er nicht weniger als der Träger der letzten Hoffnung.

Sead Kolasinac soll Schalke retten – weniger in seiner Rolle als Linksverteidiger, sondern vielmehr als Leader und Identifikationsfigur.

Sead Kolasinac ist beim FC Schalke 04 sofort der Anführer

Ein Arsenal-Star beim FC Schalke 04, der in Königsblau bereits einige Erfolge feiern konnte und als Kind der Knappenschmiede den S04 im Herzen trägt: Das soll nicht nur seine Leistungen, sondern auch die seiner desillusionierten und moralisch am Boden liegenden wieder auf Bundesliganiveau hieven.

Gerade angekommen, schon Führungsfigur. Sead Kolasinac geht auf Schalke sofort vorneweg. Foto: imago images / Poolfoto

Und sein Trainings-Einstand steigert die Hoffnungen auf Schalke noch einmal. An seinem ersten Tag am Berger Feld präsentiert sich Sead Kolasinac sofort wie ein Führungsspieler.

Schalke-Rückkehrer Kolasinac geht direkt voran

Ein fast schon symbolträchtiges Bild: Auf dem Weg zur Trainingseinheit geht Kolasinac vorneweg und betritt als erster den Platz und trägt dazu noch das Ballnetz.

Sead Kolasinac ging beim ersten Training sofort voran, der Rest der Mannschaft folgte ihm. Foto: imago images / Poolfoto

>> Schalke 04: Transfer-Debakel perfekt! DAS bringt Jochen Schneider jetzt in Erklärungsnot

Schon vorher hatte er sich in seinem ersten Interview für den FC Schalke 04 als Leader präsentiert. „Dem Klassenerhalt schaffen wir alle nur gemeinsam“, haut der 27-Jährige direkt die Parolen raus, die man beim FC Schalke 04 schon öfters gehört hat, ihm aber dennoch aus der Hand frisst.

---------------------------------

Mehr Schalke-News:

Draxler und Kehrer bei PSG auf der Abschussliste! Kann der S04 eine Rückkehr stemmen?

FC Schalke 04: Schlag ins Gesicht – wie geht es für IHN jetzt weiter?

FC Schalke 04: Droht ein Bruch im Aufsichtsrat? Höchstes S04-Gremium vor Zerreißprobe

---------------------------------

„Die Euphorie ist nach meiner Rückkehr groß und ich habe einen starken Rücken, aber ich kann nicht die ganze Last tragen. Da brauche ich alle zu. Wir brauchen alle. Alle, die an Bord sitzen, sind jetzt gefragt.“ Worte eines Leaders, wie Schalke ihn so dringend braucht.

+++ Sead Kolasinac verrät über Özil – „Wir haben über Schalke gesprochen“ +++

Das ist auch den Fans nicht entgangen. Einige Kommentare: