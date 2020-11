Sead Kolasinac: Kuriose Szene! Ex-S04-Star schafft es tatsächlich, DIESE Chance nicht zu verwandeln

London. Manchmal wird bei Verteidigern deutlich, warum sie nicht Angreifer geworden sind. Das musste nun auch Sead Kolasinac schmerzlich erfahren.

Der Ex-Profi des FC Schalke 04 trat mit Arsenal in der Europa League gegen Molde an. Dabei sorgte Sead Kolasinac für eine kuriose Szene.

Sead Kolasinac vergibt Riesen-Chance zur Führung

Am Donnerstag trat Arsenal London in der Europa-League gegen Molde FK an. Gegen die Norweger gingen die Londoner klar favorisiert ins Rennen, doch es dauerte, bis sie diesem Ruf gerecht wurden. Mit von der Partei war auch der ehemalige Schalker Kolasinac, der auf der linken Verteidiger Position startete.

In der Europa League stand Kolasinac bisher immer in der Startelf. Foto: imago images/PA Images

Die Partie startete dann gleich mit einem Schock, als Molde nach gut 20 Minuten den Führungstreffer erzielte. Diesen konnte Arsenal kurz vor der Pause ausgleichen – durch ein Eigentor. Nach dem Seitenwechsel war es dann zunächst Kolasinac, der für Aufsehen sorgte.

Nach einer Flanke von Arsenal-Kollege Joe Willock hätte der 27-Jährige eigentlich die Führung für seine Mannschaft erzielen müssen. Moldes Torwart hatte den Ball nur unzureichend geklärt und so fiel die Kugel dem Verteidiger vor die Füße.

Viele Arsenal-Fans dürften den Torschrei schon auf den Lippen gehabt haben. Doch Kolasinac brachte das Kunststück fertig, den Ball aus vier Metern über das leere Tor zu schießen. Er selbst und auch seine Kollegen konnten es nicht fassen und schlugen die Hände über dem Kopf zusammen.

Kolasinac-Aussetzer ohne Folgen

Zweifelsohne eine kuriose Szene, die viele Fans in den sozialen Netzwerken bereits als Kandidat für das „Nicht-Tor des Jahres“ handelten. Doch am Ende konnten Kolasinac und Arsenal durchatmen. Der englische Vertreter gewann am Ende deutlich mit 4:1.

Kurioserweise fiel auch der zweite London-Treffer nach einem Eigentor von Molde. Die anderen beiden Treffer erzielten Nicholas Pepe und Kolasinac-Flankengeber Willock. (mh)