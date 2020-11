Schweinfurt 05 – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Vor Pokal-Duell – nächster Corona-Fall bei S04!

Mit knapp sieben Wochen Verspätung findet die DFB-Pokal-Partie zwischen dem 1. FC Schweinfurt und FC Schalke 04 doch noch statt. Wochenlang hatte sich ein gerichtlicher Streit zwischen Schweinfurt dem bayrischen Fußballverband und Türkgücü München hingezogen.

Nun darf Schweinfurt gegen Schalke antreten. Dabei stellt Schalke 04 aktuell wohl den dankbarsten Bundesligist als Gegner da. Können die Königsblauen bei Schweinfurt – Schalke endlich wieder eine Erfolgserlebnis feiern?

Schweinfurt 05 – Schalke 04 im Live-Ticker

Wer wird am Dienstagnachmittag gewinnen? Der Regionalligist oder der taumelnde Bundesligist? Mit unserem Live-Ticker wirst du mit allen Informationen und Highlights rund um das Spiel 1. FC Schweinfurt 05 – FC Schalke 04 versorgt.

Schweinfurt 05 – FC Schalke 04 -:- (-:-)

Tore:

So könnten sie spielen:

Schweinfurt: Zwick - M. Bauer, Rinderknecht, Grözinger - Fery, Böhnlein - Cekic, Ramser, Danhof, Martin Thomann - Jabiri

Schalke: Rönnow - Thiaw, Sané, Nastasic - Ludewig, Oczipka - Mascarell - Harit, Skrzybski, Raman - Ibisevic

20.04 Uhr: Es ist bereits der dritte Corona-Fall bei den Königsblauen. Zuvor waren bereits Alessandro Schöpf und Amine Harit erkrankt.

19.52 Uhr: Schock für den FC Schalke 04. Wie der Verein am Abend mitteilte, ist ein weiterer Spieler der Knappen an Covid-19 erkrankt. Um wen es sich handelt, verkündete der Verein nicht. Der betroffene Spieler befinde sich Quarantäne und zeige keine Sympthome. Alle weiteren Tests seien negativ gewesen.

Ob sich die Erkrankung auf das Spiel gegen Schweinfurt auswirkt, ist noch nicht bekannt. Der Schalker Mannschaftsarzt Patrick Ingelfinger werde mit den Behörden und dem Gesundheitsamt über weitere Maßnahmen sprechen.

Ein Kadermitglied der Lizenzspielermannschaft des #S04 ist am Montag (2.11.) positiv auf Covid-19 getestet worden. Alle übrigen Befunde waren negativ.



Alle weiteren Informationen ⬇️ — FC Schalke 04 (@s04) November 2, 2020

19.25 Uhr: Viel Kritik vor dem Duell mit den Schweinfurtern musste sich S04-Stürmer Goncalo Paciencia anhören. Welche Warnung sein Trainer an ihn richtete, erfährst du hier >>>

16.53 Uhr: Damals war die Stimmung auf Schalke wohl wesentlich besser. Aktuell wird die Mannschaft von einer nicht enden wollenden Erfolglosserie begleitet. Schweinfurt könnte sich also definitiv etwas ausrechnen gegen den taumelnden Riesen.

15.32 Uhr: Es ist nicht das erste Mal, dass beide Vereine im Pokal aufeinandertreffen. Schon vor zwei Jahren gab es diese Paarung ebenfalls in der ersten Runde. Damals siegte Schalke mit 2:0 durch Treffer von Nabil Bentaleb und einem Eigentor.

13.02 Uhr: Gespielt wird am Dienstag in der Veltins-Arena. Die Schweinfurter gaben ihr Heimrecht an die Knappen ab. Die strengen Hygienevorschriften wären für den Verein aus Bayern nicht zu stemmen gewesen. Somit darf Schalke ein weiteres Geisterheimspiel bestreiten.

12.14 Uhr: Eigentlich hätte die Partie wie alle anderen Spiele auch bereits im September stattfinden sollen. Doch kurz vor dem ursprünglichen Termin klagte Türkgücü München gegen die Ansetzung und bekam zunächst recht. Es folgte ein wochenlanger Konflikt, bei dem Schalke lediglich zusehen konnte. Alle Einzelheiten kannst du hier nochmal nachlesen >>>

Montag, 2. November, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der ersten Pokalrunde zwischen Schweinfurt und Schalke. Setzt sich der Underdog durch oder kann Königsblau Wiedergutmachung betreiben?