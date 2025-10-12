Vorfall entsetzt auch den FC Schalke 04! Jetzt drohen Konsequenzen

Warum? Noch vor dem Testspiel des FC Schalke 04 beim Bohemian FC (2:3) berichteten wir von der ausgelassenen Feierstimmung in Dublin. In Pubs ertönten Fangesänge, blauweiße Sticker schmückten die Stadt und die gewohnte Schalker Stimmung war auch im kleinen Stadion im Norden der Stadt deutlich hörbar.

Doch all diese positiven Aspekte überschattet ein Vorfall beim Fanmarsch zum Spiel (alle Details dazu hier). Die hier ausgeübte Gewalt gegenüber unbeteiligten Personen ist in keinster Weise zu relativieren – eine Auffassung, die auch vom FC Schalke 04 geteilt wird.

Schalke 04 veröffentlicht Stellungnahme

Bereits auf das unschöne Video, auf dem ein Mann zu Boden geschubst und anschließend vor den Kopf getreten wird, reagierte der Verein. Bat bei den Opfern um Entschuldigung, beteuerte, dass man den Vorfall sehr ernst nehme und untersuchen werde. Jetzt folgt sogar eine offizielle Stellungnahme, da „diese Vorfälle, die Reise nun in einem Ausmaß überschatten, das wir als Verein zum Anlass nehmen, um uns in aller Klarheit zu äußern“.

+++Nächster Personal-Hammer nach Manga-Rauswurf?+++

Es ist seither ein schwieriges Thema. Natürlich repräsentieren Fans auf Auswärtsfahrten den Verein, auch wenn sich sicher niemand im Schalker Kosmos mit derartiger Gewalt und den ausführenden Personen identifiziert. Das betont der Verein auch klar in seinem Statement und spricht von einem „Schaden für unsere Vereinskultur und für die Identität des FC Schalke 04″. Und die Konsequenzen?

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Entsprechende Konsequenzen ziehen“

Noch herrsche laut S04 eine „unvollständige Informationslage“. Die notwendige Aufarbeitung des Vorfalls habe dennoch bereits seit Samstagabend (11. Oktober) begonnen. Die Täter genau zu identifizieren, dürfte die größte Hürde dabei darstellen. In seinem Statement drohte der Klub mit „entsprechenden Konsequenzen“.

Akteulle S04-News für Dich:

In jedem Fall lassen diese Bilder, nicht nur den FC Schalke 04, fassungslos zurück. Ein blauweißes Wochenende in Dublin, ruiniert von einigen wenigen. Ob die dafür am Ende die Konsequenzen tragen werden, bleibt offen.