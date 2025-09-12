Mega-News von Schalke-Juwel – bald ist es so weit

Während Schalke 04 in dieser noch jungen Saison bislang vor allem in der Defensive zu überzeugen weiß, geht am anderen Ende des Feldes noch nicht so viel zusammen. Zu selten strahlt Königsblau in der Offensive echte Gefahr aus.

Dass Moussa Sylla nun mindestens bis zum Winter im Ruhrpott bleibt, könnte dieses Problem schon fast im Alleingang beheben. Allerdings kann sich Königsblau nicht einzig und allein auf den Malier verlassen. Nun gibt es gute Nachrichten von einem S04-Juwel – lösen sich mit seiner Rückkehr die Offensiv-Probleme auf Schalke in Luft auf?

Schalke-Juwel Tchibara zurück auf dem Trainingsplatz

Der Hype um Zaid Amoussou-Tchibara war in der vergangenen Saison riesig. Der Stürmer machte in der Schalker U19 von Norbert Elgert mit einer starken Torausbeute auf sich aufmerksam, schnell wurden Fan-Rufe nach Profi-Einsätzen laut. Inmitten einer desolaten Saison des S04 bekam der 19-Jährige diese dann auch. Doch dann der Schock: Kreuzbandriss! Seitdem arbeitet der Mann aus Togo auf sein Comeback hin – und erreicht nun einen weiteren Meilenstein.

Denn in der Woche vor dem Schalke-Heimspiel gegen Holstein Kiel (Samstag, 13 Uhr) war Tchibara zum ersten Mal seit seiner schweren Verletzung wieder mit rundem Leder am Fuß auf dem Trainingsplatz am Berger Feld aufzufinden. Gemeinsam mit dem ebenfalls verletzten Peter Remmert absolvierte Tchibara eine individuelle Einheit mit dem Ball.

Rückkehr noch nicht in Sicht

Allzu große Jubelstürme sollte man auf Schalke angesichts dieser Nachricht allerdings noch nicht starten. Denn von einer Rückkehr zurück in den Spielbetrieb ist Tchibara derzeit trotzdem noch ein ganzes Stück entfernt. Erst nach einem vollem Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining dürfte der Youngster wieder ein Kandidat für den Kader von Miron Muslic sein.

Neben Tchibara und eben Remmert droht mit Emil Höjlund ein weiteres Schalker Sturm-Talent gegen Kiel verletzungsbedingt auszufallen. Da kommt der Last-Minute-Transfer von Christian Gomis ja gerade recht.