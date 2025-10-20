„Wissen, wie schnell das in die andere Richtung gehen kann“ – Schalke-Boss mahnt erneut

Mit diesem Saisonstart hätten auch wohl die Bosse von Schalke 04 selbst nicht gerechnet. Nach neun Spieltagen steht Königsblau auf Tabellenplatz zwei, auf einmal ist sogar vom Aufstieg in die Bundesliga die Rede.

Vor allem Trainer Miron Muslic übte sich diesbezüglich zuletzt allerdings in Vorsicht. Und auch ein Mitglied der Chefetage wird beim Thema Aufstieg nun mehr als deutlich. Dieser Schalke-Boss spricht eine deutliche Warnung aus.

Schalke: Mulder bleibt demütig

Seit 2021 ist Youri Mulder als Funktionär auf Schalke tätig. Zunächst als Mitglied des Aufsichtsrats, seit Ende 2024 als Direktor Profifußball. Der Niederländer hat mit Königsblau also schon so einiges erlebt. Dementsprechend weiß Mulder auch, dass es trotz des starken Saisonstarts ganz schnell wieder anders laufen kann.

Auch interessant: Bitteres Debüt für Ex-Schalke-Star – S04-Fans lachen sich ins Fäustchen

Das betonte der S04-Boss nach dem 3:0-Sieg in Hannover gegenüber der „WAZ„: „In Holland sagen wir: Fußball ist ein tagfrisches Produkt. Du musst frisch bleiben, darfst dich nicht zurücklehnen, darfst nicht abheben und die ganze Woche auf die Tabelle schauen. Ich freue mich auch. 3:0 auswärts gegen einen sehr guten Gegner zu gewinnen, das ist schon was. Aber das ist jetzt schon wieder weg. Am Morgen danach fängt die Arbeit wieder an. Wir wissen, wie schnell das in die andere Richtung gehen kann.“

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mulder glaubt nicht an Einbruch

Dass Schalke nach zuletzt vier Pflichtspielsiegen in Serie nun ein sportlicher Einbruch bevorstehen könnte, glaubt Mulder indes nicht. Viel mehr glaube der 56-Jährige daran, dass der Schalker Erfolg auch in den kommenden Wochen anhält: „Wenn ich die Jungs sehe und miterlebe auch unter der Woche, dann gibt mir das ein gutes Gefühl“, berichtet Mulder der „WAZ„.

Mehr Nachrichten für Dich:

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der frühere Profi mit diesen Worten recht behält. Gegen Darmstadt 98 wartet schon am Freitag (24. Oktober) die nächste Bewährungsprobe.

Was Youri Mulder noch über die Situation auf Schalke denkt, liest Du bei der WAZ.