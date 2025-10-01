Überraschende Younes-Rückkehr auf Schalke – nun klärt Muslic auf

Schalke 04 schwebt nach dem 1:0-Heimerfolg gegen Greuther Fürth auf Wolke sieben. Königsblau rangiert nach sieben Spieltagen auf Tabellenplatz vier. Ein Saisonstart, mit dem viele Beobachter zuvor nicht gerechnet haben dürften.

Beim jüngsten Auftritt sorgte Miron Muslic jedoch für eine handfeste Überraschung. Der zuvor abgesägte Amin Younes stand auf einmal auf dem Spielberichtsbogen von Schalke 04. Eine Überraschung für viele Fans (mehr dazu hier). Nun klärt Trainer Muslic über seinen Rückzieher bei Younes auf.

Muslic: Schalke hätte Younes „brauchen können“

„Amin Younes ist intern bei uns kein Thema. Wir haben einen Weg, den gehen wir konsequent durch.“ Erst vor wenigen Wochen hatte Muslic mit diesen Worten für Furore gesorgt. Zuvor waren Fan-Rufe laut geworden, nach denen Younes mit seinen technischen Fähigkeiten für den dringend benötigten offensiven Schwung sorgen könnte. Muslic aber wies das konsequent ab – bis zum Spiel gegen Fürth.

Sein Umdenken erklärt der Schalker Übungsleiter wie folgt: „Peter Remmert und Emil Höjlund sind ausgefallen. Als wir die Analyse gemacht haben vor dem Spiel gegen Greuther Fürth, haben wir gesehen, dass diese Mannschaft organisiert in ihrem 4-4-2 gut verteidigen kann, und es ein mögliches Szenario ist, dass wir die letzten 10, 15 Minuten einen anderen Spielertypen brauchen, der dieses Defensivkonzept knackt. Deshalb kam Amin ins Spiel.“

Younes wohl weiter außen vor

Spielminuten sammelte Younes gegen Fürth am Ende jedoch nicht, der 32-Jährige verbrachte 90 Minuten auf der Ersatzbank. Lauscht man den Worten von Muslic, wird sich an der Situation des Spielers auf Schalke in naher Zukunft wohl nicht mehr viel ändern.

„Amin ist Kaderspieler, aber er kennt seine Rolle. Heute war er dabei, weil wir ihn hätten brauchen können“, sagte Muslic abschließend. Klingt danach, als blühen Younes weiter schwierige Tage auf Schalke.