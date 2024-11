FC Schalke 04: Transfer aus dem Nichts! Star sorgt sofort für einen Knall

Wie die Profis stürzte auch die U23 des FC Schalke 04 zuletzt böse ab. Ein mickriger Punkt aus elf Spielen ließ die „Amateure“ der Knappen bis auf den vorletzten Platz der Regionalliga abrutschen. Hinter vorgehaltener Hand war immer wieder zu hören: Die Qualität im Kader reicht nicht aus.

Das sahen offenbar auch die Bosse so und haben das Fimpel-Team jetzt überraschend verstärkt – und das durchaus prominent. Aus dem Nichts wurde am Freitag die Verpflichtung von Yassin Ben Balla verkündet. Und nur wenige Stunden später schlug der langjährige Zweitliga-Star ein.

FC Schalke 04 mit Überraschungs-Transfer

Die Situation bei den S04-Profis ist angespannt. Doch in der Regionalliga-Reserve sieht es noch düsterer aus. Vor und nach seinem Gastspiel als Interims-Profitrainer verlor Jakob Fimpel mit der U23 ein Spiel nach dem anderen. Seit dem 3. August gelang kein einziger Sieg mehr. Das Resultat: Der Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz.

Mangelnde Qualität? Diesen bösen Verdacht vieler Fans teilten offenbar auch die Verantwortlichen und schlugen jetzt urplötzlich zu. Yassin Ben Balla unterschrieb am Freitag (15. November) am Berger Feld. Ein Transfer, der sich ganz schnell lohnen sollte.

Ben Balla kommt und trifft sofort

Ben Balla – den Namen dürften viele Schalke-Fans schon gehört haben. 41 Mal spielte er in der 2. Bundesliga für Eintracht Braunschweig und Darmstadt 98, dazu 65 Mal für den MSV Duisburg und den SV Sandhausen in der 3. Liga sowie 72 Mal in der Regionalliga West. Seit Sommer war er vereinslos, nun kommt er bei den Knappen unter. Auch einer für die Profis? Unter Garantie wird Kees van Wonderen künftig bei einem Blick auf die U23 zuerst auf ihn schauen. Und dort schlägt Ben Balla sofort ein.

Mehr News:

Nur wenige Stunden nach der Verpflichtung stand für die U23 des FC Schalke 04 das eminent wichtige Nachholspiel gegen Schlusslicht Türkspor Dortmund an. Ben Balla war sofort spielberechtigt, stand in der Startelf und traf sogar zum 3:0-Endstand beim erlösenden Sieg (hier alles dazu). Was für ein Einstand!