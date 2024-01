FC Schalke 04: Personal-Umbruch geht weiter – jetzt bahnt sich ein Beben an

Personell bleibt beim FC Schalke 04 diese Saison kein Stein auf dem anderen. Während man sich bei Transfers vornehm zurückhält, wird bei den Funktionären mächtig ausgetauscht. Vorstandsvorsitzender, Trainer und Sportdirektor wurden bereits gewechselt, die Stelle des Sportvorstands abgeschafft, mit dem Technischen Direktor eine neue geschaffen.

Und das könnte es noch immer nicht gewesen sein. Wegen ominöser Überschneidungen in den Aufgabengebieten wird nun der Verdacht laut, dass es zwei Ikonen des FC Schalke 04 an den Kragen gehen könnte.

André Hechelmann konnte sich als Sportdirektor nicht beweisen. Er muss seinen Posten räumen, wird von Marc Wilmots ersetzt und zum Technischen Direktor „degradiert“. Seine neuen Aufgaben: Kaderplanung, Scouting, Betreuung der Leihspieler und Schnittstelle zur Nachwuchsabteilung. Das überschneidet sich jedoch verdächtig mit den Aufgaben zweier Kollegen.

+++ FC Schalke 04: Marc Wilmots mit Knall-Start – deutliche Drohung Richtung Team +++

Mike Büskens ist seit einer Umstrukturierung des Trainerteams vor einem Jahr als „Verbindungstrainer“ für die S04-Talente in der Knappenschmiede verantwortlich, soll Bindeglied für junge Spieler auf der Schwelle zwischen Juniorenbereich und Profikarriere sein. Aufgaben, die nun weitestgehend in den Arbeitsbereich von André Hechelmann fallen. Ob der Aufstiegstrainer nun erneut umgeschult wird? Ein alternativer Abgang wäre nicht weniger als ein Schalke-Beben.

Jobs von Büskens und Asamoah scheinen überflüssig

Gleiches gilt für ein S04-Aus von Gerald Asamoah. Über 20 königsblaue Jahre hat er als Spieler und Funktionär bereits auf dem Buckel. Doch seine Aufgaben als „Leiter Lizenzbereich“ werden nun fast vollständig von Wilmots und Hechelmann abgedeckt. Zudem läuft sein Vertrag im Sommer aus. „Ich lasse es auf mich zukommen, warte ein Gespräch ab. Mehr kann ich dazu nicht sagen“, sagte er leicht resigniert der „WAZ“ über seine Situation. Eine Trennung scheint alles andere als ausgeschlossen.

Mehr Nachrichten:

Mike Büskens und Gerald Asamoah weg? Das wäre nicht weniger als ein Beben beim FC Schalke 04. Verdiente Ex-Stars genießen in diesem Klub seit jeher ein hohes Ansehen, was mit der Rückkehr von Marc Wilmots in hoher Position erneut unter Beweis gestellt wurde. Dennoch stellt sich nun die Frage: Was sollen die beiden Legenden künftig tun? Ihre Jobs scheinen nun überflüssig.