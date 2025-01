FC Schalke 04: Bahnt sich ein Abschied an? Klub-Verkündung lässt Fans aufhorchen

Der Profi-Fußball ist in stetigem Wandel. Spieler kommen und gehen, Vereine steigen auf oder ab. Ein eher ungewöhnlicher Abschied könnte sich nun aber beim FC Schalke 04 anbahnen.

Kürzlich verkündete der FC Schalke 04, dass er künftig auch auf der Social-Media-Plattform „Bluesky“ vertreten ist. Ein Schritt, der viele Fans aufhorchen lässt. Rückzüge von Elon Musks „X“ haben derzeit Hochkonjunktur. Wird die riesige S04-X-Bubble um ihr Herzstück beraubt?

FC Schalke 04: Bahnt sich ein X-Rückzug an?

Im Juli 2023 wurde Twitter zu X. Tesla-Milliardär Elon Musk hatte die beliebte Plattform aufgekauft, umbenannt und radikal verändert. Und das in den Augen vieler Nutzer und Organisationen nicht zum Guten. Während Twitter noch versucht hatte, die bereits bedenklichen Auswüchse an Hass, Diskriminierung sowie Zurschaustellung und Anstiftung zur Gewalt auf seinem Microblogging-Dienst in den Griff zu kriegen, lässt Musk ihr freien Lauf.

Meinungsfreiheit nennt er das. Alles ist nun möglich, nichts wird mehr gelöscht oder gar sanktioniert. Obendrein spült der neue Algorithmus allen Nutzern zunehmend rechtspopulistische Inhalte und Verschwörungstheorien in den Feed. Rein zufällig trifft das genau die Haltung von Trump-Unterstützer und -Freund Musk. Die Entwicklung von „X“ ist für viele verstörend und unerträglich. Und so zogen bereits unzählige Unternehmen und Privatnutzer die Reißleine, meldeten sich ab und wechselten zu einem der entstandenen Konkurrenten. Besonders beliebt: „Bluesky“. Denn kein Kurznachrichtendienst ist dem alten Twitter ähnlicher – schließlich war das an der Erschaffung mitbeteiligt.

Schalke jetzt bei Bluesky

Zu den „Aussteigern“ gehören auch immer mehr große Sportvereine. Mit Werder Bremen und dem FC St. Pauli sind auch zwei Bundesliga-Vereine bereits verschwunden. Weitere Profi-Vereine wie Hansa Rostock folgten. „Seit Elon Musk die Plattform übernommen hat, haben unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit Hate Speech, Hass gegen Minderheiten, rechtsextremistische Posts und Verschwörungstheorien in einem unglaublichen Tempo zugenommen“, erklärte der SVW. „Mit der Radikalisierung der Plattform in der letzten Zeit ist für den Bundesligisten eine rote Linie überschritten worden.“

Geht auch der FC Schalke 04 diesen Schritt? Die Verkündung des Schritts zu „Bluesky“ ließ nun aufhorchen. Auf Anfrage von DER WESTEN wollte sich Königsblau dazu nicht äußern. So mancher Fan dürfte trotz der bedenklichen Entwicklung Sorgen haben. Schalke hat eine der größten und aktivsten X-Bubbles. Bei einem Umzug des Vereins wäre sie um ihr Herzstück beraubt.