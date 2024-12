FC Schalke 04: Abgangs-Hammer? ER soll schon wieder gehen

Beim FC Schalke 04 wird sich im Winter zwangsläufig etwas tun müssen. Mit dem aktuellen Kader kämpft Königsblau in der 2. Bundesliga ums Überleben. Mehrere Spieler sollen den Klub verlassen, um Platz für neue Spieler zu schaffen.

Nach Bryan Lasme und Ibrahima Cisse soll jetzt ein weiterer Spieler auf der Abgangsliste stehen – und der ist erst im Sommer vom FC Schalke 04 mit großen Vorschusslorbeeren verpflichtet worden. Die Rede ist von Martin Wasinski.

FC Schalke 04: Blitz-Abflug von Wasinski?

Kaderplaner Ben Manga schwärmte im Sommer noch in den höchsten Tönen von Wasinski und sagte damals noch: „Wir sind davon überzeugt, dass Martin mit seinen Anlagen auf Schalke den nächsten Schritt machen wird.“ Davon ist bislang aber nichts zu sehen.

Wasinski kommt bislang gerade einmal auf drei Einsätze, zuletzt stand er mehrfach sogar gar nicht im Kader. Dafür kickte der 20-Jährige aber bei der U23 des FC Schalke 04 in der Regionalliga. Ganz offensichtlich scheint er noch nicht bereit zu sein für die 2. Bundesliga.

+++ FC Schalke 04: Brisante Trainingslager-Entscheidung! Droht ein Fan-Knall? +++

Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ könnte Wasinski schon in diesem Winter wieder den Abflug machen. Er soll dem Bericht zufolge neben Lasme und Cisse zu den Verkaufskandidaten bei Schalke gehören.

Wasinski kam erst im Sommer ablösefrei aus der belgischen Liga von Royal Charleroi SC. Sein Vertrag bei Schalke läuft noch bis 2028. Es dürfte also schwierig werden, einen Abnehmer für ihn zu finden.

Das könnte dich auch interessieren:

Hoffmann will weg

Dem Bericht zufolge könnten außerdem Ilyes Hamache und Steve Noode den Klub per Leihe verlassen. Torhüter Ron-Thorben Hoffmann strebt einen Winterwechsel an, Schalke will ihn aber wohl nicht gehen lassen.