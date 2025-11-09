Talent wirbelt Schalke auf! Muslic und Co. sind hin und weg

Trotz eines stark dezimierten Kaders hat Schalke gegen Tabellenverfolger Elversberg drei Punkte einfahren können. Kein schöner Sieg, dafür aber ein mehr als hart erarbeiteter Dreier für die Mannschaft von Miron Muslic.

Während einige S04-Profis am Samstagnachmittag (8. November) also zum Zuschauen verdammt waren, öffnete sich für andere Spieler die große Chance auf Spielminuten. Vor allem ein Talent wusste dabei zu überzeugen. Ganz Schalke freut sich jetzt über das nächste Juwel aus der Knappenschmiede!

Schalke: Wallentowitz überzeugt bei Startelf-Debüt

Bereits zwei Mal durfte Mika Wallentowitz in dieser Saison schon Profiluft schnuppern. Gegen Darmstadt und Karlsruhe brachte ihn Trainer Muslic in den Schlussminuten auf den Rasen. Nach den jüngsten Ausfällen in der Offensive musste der Schalker Übungsleiter nun erneut umdisponieren. Gegen Elversberg schenkte er Wallentowitz schließlich von Beginn an das Vertrauen – und das zahlte der Youngster sofort zurück.

Denn gegen die SVE war der erst 17-Jährige einer der aktivsten Schalker auf dem Platz, lief sich ein ums andere Mal die Hacken wund. In der Nachspielzeit erlöste Muslic den sichtlich erschöpften Wallentowitz, unter großen Applaus verließ der Startelf-Debütant den Platz. Wie zufrieden sein Trainer mit ihm war? „Sehr“, resümierte Muslic in der anschließenden PK. Dabei beließ es der Schalker Trainer dann aber auch. Wohl in dem Wissen, noch nicht zu viel Aufmerksamkeit auf den jungen Spieler zu legen.

Schallenberg voll des Lobes

Wallentowitz‘ Mitspieler Ron Schallenberg ließ sich da schon etwas mehr entlocken: „Ich habe ihm vor dem Spiel nicht angemerkt, dass er besonders nervös war. Mika hat ein tolles Startelfdebüt gefeiert. Er kommt aus der U19 und ist 90 Minuten marschiert. Das spricht für die starke Arbeit in der Knappenschmiede“, so Schallenberg.

U19-Trainer Norbert Elgert darf sich also mächtig auf die Schulter klopfen. Neben Wallentowitz haben in dieser Saison auch Vitalie Becker und Mertcan Ayhan den Sprung aus der Jugend zu den Profis geschafft.