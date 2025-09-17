Schalke-Juwel Vitalie Becker begeistert die Fans – doch er hadert mit sich selbst

Vitalie Becker ist auf Schalke sicher einer der großen Gewinner des Saisonstarts. Das Eigengewächs hat sich auf der linken Schienenseite ohne große Probleme gegen Anton Donkor durchgesetzt und ist unter Trainer Miron Muslic gesetzt.

Folgerichtig durfte Becker in den ersten sechs Pflichtspielen auch immer von Anfang an ran. Auch bei den Fans ist der 20-Jährige äußerst beliebt und wird vielerorts bereits als großes Talent gefeiert, dass Schalke bei einem Abgang einen Geldregen bescheren könnte. Dennoch hadert der gebürtige Bottroper mit sich selbst.

Schalke: Becker sieht noch Potenzial

Dass bei Becker bislang noch nicht alles wie am Schnürchen läuft, das dürfte in seiner Premierensaison als Profi eingeplant sein. Dennoch gibt sich der Linksfuß mit seinen bisherigen Leistungen nicht zufrieden und will weiter an sich arbeiten. Vor allem in einem Bereich sieht er jede Menge Verbesserungspotenzial.

Auch interessant: Kurz vor Magdeburg – Schalke: S04-Profi vor langersehntem Comeback

In einer Medienrunde nach dem Training erklärte er, dass insbesondere bei seinen Flanken noch viel Luft nach oben sei. Daran wolle er weiterarbeiten: „Vielleicht im letzten Moment noch mal den Kopf heben, um zu schauen, wie mein Mitspieler sich bewegt“, könnte Becker zufolge eine Überlegung sein, um noch mehr aus seinen Bällen von der linken Außenbahn herauszuholen.

Beckers Zukunft auf Schalke?

Dass Becker – anders als noch in der Sommervorbereitung – inzwischen von Christopher Antwi-Adjei in Sachen Standardausführung abgelöst wurde, zeigt, dass das auch Trainer Muslic so sehen dürfte. Allerdings dürfte man Becker auf Schalke noch jede Menge Zeit geben, um sein volles Potenzial auszuschöpfen.

Mehr Nachrichten für Dich:

Der Vertrag des Youngsters läuft derweil noch bis 2027. Großen Handlungsdruck verspüre Becker deswegen nicht, wie er selbst betont: „Ich bin jetzt hier und möchte weiter meine Einsätze sammeln, meine Minuten sammeln und hoffe, das bleibt auch so.“