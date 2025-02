FC Schalke 04: Verletzungspech immer schlimmer – jetzt macht sich diese Sorge breit

Gerade schien es bergauf zu gehen, da rasselt der FC Schalke 04 schon in die nächste Krise. Das 0:2 in Darmstadt war ein heftiger Rückschritt. Noch schwerer wirken aber die großen Verletzungssorgen, die den Klub plagen.

Die haben sich nun noch weiter verschärft. Auch Zaid Amoussou-Tchibara hat es heftig erwischt. Schon das dritte S04-Juwel mit großem Verletzungspech. Unter den Fans des FC Schalke 04 wächst nun die Sorge, wie schwer die monatelangen Ausfälle der Entwicklung der Top-Talente schaden.

FC Schalke 04: Juwel-Schocks lassen Sorgen wachsen

Moussa Sylla, Kenan Karaman, Tobias Mohr: Diese drei Ausfälle, das wurde in Darmstadt offensichtlich, kann Königsblau nicht kompensieren. Zu viele Tore, zu viele Vorlagen und vor allem auch zu viele Anführer brachen weg. Ideen- und chancenlos schoben sich die Schalker am Böllenfalltor die Kugel zu, verloren mit viel Ballbesitz absolut verdient 0:2. Nach dem Spiel war schnell klar: Ein weiterer schwerwiegender Ausfall kommt hinzu.

Zaid Tchibara hat sich in Darmstadt das Kreuzband gerissen, wird rund sechs Monate ausfallen (hier die Details). Zuvor hatte es bereits Ilyes Hamache erwischt. Der hat sich schwer an der Achillessehne verletzt. Saisonaus. Und Emil Höjlund wird seine Dauer-Beschwerden seit Monaten nicht los. Seine Rückkehr ist völlig offen.

Ausfälle, die schwer wiegen. Für Schalke, noch mehr aber für die Youngster selber. Nichts ist schlimmer als ein monatelanger Verletzungsausfall in dieser so wichtigen Karriere-Phase. Gerade erst haben die drei im Profi-Sport Fuß gefasst, sind noch mitten in der Entwicklung, da wirft es sie weit zurück. Körper und Psyche werden nun für Monate auf eine harte Probe gestellt. Wie die Youngster damit umgehen konnten, wird sich dann erst zeigen.