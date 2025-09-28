Schalke-Ultras verkünden die Mega-News – „Unfassbare Unterstützung“

Die Ultras von Schalke 04 haben zwei harte Jahre hinter sich. Ihr Verein steckte in einer schweren Krise, entkam dem Abstieg in die dritte Liga nur knapp. Und dennoch wusste Königsblau die Unterstützung seiner Fans stets hinter sich zu haben.

Diese Treue zahlt sich in dieser Saison endlich aus. Mit der Ankunft von Trainer Miron Muslic ist auf Schalke etwas zusammen gewachsen, dass den Verein in Zukunft wieder auf die Erfolgsspur bringen kann. Nun gibt es die nächsten tollen Nachrichten zu verkünden.

Mega-Spendensumme für Schalke-Ultras

Die Schalker Nordkurve begeisterte in dieser Spielzeit nicht nur durch ihre lautstarke Unterstützung, sondern auch durch die ein oder andere Choreo. Erst beim Heimspiel gegen den VfL Bochum präsentierten die Ultras eine blau-weiße Choreo mit der Aufschrift: „Ruhrpott. Der Stolz einer Region – Es regiert der FC Schalke 04.“ Am 2:1-Sieg gegen den VfL hatte also auch die Nordkurve ihren Anteil.

Doch das alles ist nicht nur mit großem Aufwand verbunden, sondern auch mit einer Menge Geld. Deswegen rufen die Ultras immer wieder zu Spendenaktionen am Stadion auf, um kommende Aktionen zu ermöglichen. Die Spendensumme, die beim Heimspiel gegen Kiel (0:1) erreicht wurde, lässt sich mächtig sehen. Satte 63.872,95 Euro wurden von den Ultras eingenommen. Ein krasser Betrag, der die Fan-Unterstützung für die Ultras deutlich macht.

Ultras überwältigt

Auf Seite der S04-Ultras weiß man diese Summe zu schätzen. Auf ihrer Internetseite „Ultras-GE“ wendeten sie sich an die Schalker Fans: „Vielen Dank für eure unfassbare Unterstützung“, heißt es in der Mitteilung.

Die Einnahmen dürften nun auch dafür verwendet werden, um weitere Choreographien für die Zukunft zu planen. Alle Stadionbesucher des FC Schalke 04 dürfen sich also schonmal freuen.