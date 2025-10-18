Schalke-Fans sind in Aufruhr: Irre Trikot-Pläne enthüllt

Der FC Schalke 04 jubelt endlich wieder. Egal ob daheim in königsblau oder auswärts in weiß oder orange – derzeit herrscht öfters gute Laune beim ehemaligen Bundesligisten. Unter Miron Muslic nimmt man endlich wieder Kurs auf die obere Tabellenregion.

Die Saison hat dabei gefühlt gerade erst angefangen und die Fans haben sich gerade erst an die aktuellen Trikots gewöhnt, da platzt bereits eine Meldung über das Heimtrikot für die kommende Spielzeit herein. Das für gewöhnlich gut informierte Portal „Footyheadlines“ enthüllt, dass Schalke und Adidas wohl eine Hommage an die Veltins-Arena planen.

Schalke mit Stadion-Trikot?

Für konkrete Trikot-Designs ist es im Oktober natürlich noch viel zu früh, doch im kreativen Prozess soll wohl eine erste Idee entstanden sein. Demnach werde das S04-Heimtrikot für die Saison 2026/2027 von der Heimspielstätte der Knappen inspiriert sein.

Wie genau das aussehen könnte, bleibt zunächst offen. „Footyheadlines“ berichtet lediglich, dass die „emotionale und atmosphärische Heimat“ der Königsblauen als Inspiration diene und dass das Design „den Geist“ des Stadions einfangen solle. Auf die Schalke-Fans könnte also ein ganz besonderes Trikot warten.

Völlig außer Frage steht dabei aber natürlich das Farbdesign. Königsblau soll natürlich wieder dominieren und im Verbund mit weißen Streifen und Verzierungen die beiden Vereinsfarben einfangen.

S04-Fans hoffen auf Knaller

Die Nachricht verbreitete sich unter S04-Fans jedenfalls sogleich. Auch wenn sie natürlich noch nicht wirklich wissen, was sie davon halten sollen. „Da bin ich mal gespannt“, kommentierte ein Anhänger auf „X“ und dürfte vielen damit aus der Seele sprechen. Denn von der Idee her hat das Trikot natürlich gleich Kult-Potenzial. Doch ob es wirklich zu dem Knaller wird, den mancher bei einer Hommage ans eigene Stadion sich gleich erhofft?

Auch wenn es noch kein konkretes Trikot-Design gibt, dürfte die Meldung die Schalke-Fans in nächster Zeit weiter beschäftigen und vielleicht sogar die Fantasie des einen oder anderen anregen.