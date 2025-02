FC Schalke 04: Pape Meissa Ba ohne Chance? Neuzugang mit erstaunlicher Aussage

Im Winter schlug der FC Schalke 04 gleich mehrfach auf dem Transfermarkt zu. Einer der Neuen: Pape Meissa Ba. Er kam für 300.000 Euro aus Grenoble und soll die Offensive der Knappen weiter verstärken.

Doch wohin mit dem Stürmer? Schließlich hat der FC Schalke 04 mit Kenan Karaman und Moussa Sylla ein Traum-Duo in der Spitze. Früh deutete Kees van Wonderen an, dass auf Ba erst einmal die Bank wartet. Nun spricht der Neue selbst – und lässt aufhorchen.

FC Schalke 04: Ba setzt sich auf die Bank

Verbesserungspotenzial für den Winter sahen auf Schalke alle. Doch während Fans und Experten vor allem in der Abwehr dringende Notwendigkeit sahen, verstärkte Ben Manga den Kader ganz woanders. Mit Loris Karius kam ein neuer Torwart, mit Aymen Barkok und Pape Meissa Ba zwei Offensivkräfte. Die Verteidigung ging leer aus.

+++ FC Schalke 04: Van Wonderen knallt die Tür zu! Zwei Profis müssen „bis auf Weiteres“ zur U23 +++

Nun steht der sowieso schon starke S04-Sturm noch stärker da – zumindest in der Breite. Doch im perfekt harmonierenden Sturm ist neben Karaman und Sylla eigentlich kein Platz. Und so deutete Trainer Kees van Wonderen schon an, was viele Fans ahnten: Auf Ba wartet erstmal die Bank.

„Ich bin als Stürmer an dritter Position geholt worden“

Vom Goalgetter und Star der Ligue 2 zum Bankdrücker in Deutschland. Eine Situation, die dem Franzosen bei seinem Wechsel bewusst war? Offenbar schon, denn jetzt stellte sich der Neuzugang vor die Kameras und sprach unumwunden und ohne Kampfansage über seine neue Rolle auf Schalke. „Ich bin als Stürmer an dritter Position geholt worden, hinter Sylla und Karaman“, sagt er in einer Medienrunde ganz offen. „Ich werde in den nächsten sechs Monaten von ihnen lernen und dann werden wir nächstes Jahr sehen.“

Mehr News:

Offenbar hat der FC Schalke 04 bei den Wechselgesprächen mit offenen Karten gespielt. Pape Meissa Ba rechnet sich in dieser Saison nicht viele Chancen auf einen Stammplatz aus, kam wohl schon mit der Perspektive auf eine gewichtige Rolle in der nächsten Saison. Denn: Schon jetzt scheint klar, dass Königsblau Sylla im Sommer verkaufen wird.