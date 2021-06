FC Schalke 04: Nächster Neuer fix – bedeutet seine Verpflichtung das Aus für Sead Kolasinac?

Bei Schalke 04 ist Neuzugang Nummer 5 fix!

Thomas Ouwejan von AZ Alkmaar wechselt auf Leihbasis zu den Knappen. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Ouwejan kommt auf Leihbasis samt Kaufoption.

Schalke 04: Nächster Neuzugang im Anflug

Der ehemalige niederländische U21-Nationalspieler kann als Linksverteidiger, aber auch offensiv auf dem Flügel oder im Mittelfeldzentrum spielen. Der 24-Jährige war zuletzt von Alkmaar an Udinese Calcio ausgeliehen und kam dort in der Serie A in 15 Spielen zum Einsatz (zwei Vorlagen).

Schalke 04: Thomas Ouwejan soll es aus Alkmaar in den Ruhrpott ziehen. Foto: picture alliance / ANSA | GABRIELE MENIS

Nun wird er nach Danny Latza (Mainz), Simon Terodde (HSV), Marcin Kaminski (Stuttgart) und Victor Palsson (Darmstadt) der fünfte Neuzugang bei Schalke 04.

„Thomas Ouwejan ist ein junger, dynamischer Spieler, der mit gerade einmal 24 Jahren bereits viel Erfahrung vorweisen kann – zum einen, weil er bei AZ Alkmaar in der Eredivisie ein Führungsspieler war, und zum anderen, weil er bereits in der Serie A seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat“, sagt Sportdirektor Rouven Schröder über den Niederländer, der je nach Defensiv-System sowohl in der Abwehr als auch im linken Mittelfeld eingesetzt werden kann.

„Wir sind froh, dass sich Thomas als absoluter Charakterspieler für uns entschieden hat. Mit seiner Art Fußball zu spielen und seiner Standard-Stärke wird er uns weiterhelfen.“

Ouwejan erklärte in einer Mitteilung des Vereins: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des FC Schalke 04 waren sehr gut und haben mich in meiner Wahrnehmung noch mehr bestätigt: Ich habe unheimlich Lust auf die Aufgabe, die zweifelsfrei herausfordernd wird, und freue mich sehr darauf, schon bald das königsblaue Trikot zu tragen.“

Thomas Ouwejan schließt Schalke-Baustelle auf links

Der Niederländer könnte auch als Vorgriff für einen Abgang von Sead Kolasinac dienen. Die Zukunft des Linksverteidigers ist ähnlich wie die von Klaas-Jan Huntelaar noch unklar. Bei beiden ist nicht ausgeschlossen, dass sie S04 auch in Liga zwei erhalten bleiben.

Thomas Ouwejan spielte zuletzt bei Udinese Calcio. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andrea Bressanutti

Diese Spieler verlassen Schalke:

Weston McKennie

Jonas Carls

Nabil Bentaleb

Bastian Oczipka

Benjamin Stambouli

Steven Skrzybski

Allesandro Schöpf

Shkodran Mustafi

William

Frederik Rönnow

Goncalo Paciencia

Kilian Ludewig

