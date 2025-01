FC Schalke 04 plant Hammer-Transfer – Fans trauen ihren Ohren kaum

Im Tor des FC Schalke 04 ist es derzeit so ruhig wie selten. Justin Heekeren ist die klare Nummer 1, das wird sich aller Voraussicht nach auch in der Rückrunde nicht ändern. Grund genug für Duell-Verlierer Ron-Thorben Hoffmann, sich schon wieder neu zu orientieren und seinen Abgang zu planen.

Und so kommt nun wohl doch Bewegung in die Torwart-Position. Der FC Schalke 04 bereitet sich auf den RTH-Abgang vor, hat jetzt sogar schon einen Nachfolger an der Angel. Als jetzt der Name fällt, fallen auch die Kinnladen der S04-Fans.

FC Schalke 04 will Loris Karius

Es ist kaum verwunderlich, dass Hoffmann mit seiner Situation auf Schalke ganz und gar nicht glücklich ist. Als Stammtorwart verpflichtet, verlor er erst unter Karel Geraerts und dann auch unter Kees van Wonderen das interne Duell gegen Youngster Justin Heekeren und verbringt die Saison fast durchweg auf der Bank. Kein akzeptables Szenario für den Keeper – und so bahnt sich ein Blitz-Abgang an. Nur sechs Monate nach seinem Wechsel will er zu Eintracht Braunschweig zurückkehren, wo er zuvor die unangefochtene Nummer 1 war.

++ Tinte trocken! Ex-Schalke-Star sorgt für Unverständnis bei S04-Fans ++

Auch der S04 würde diesem Wechsel keine Steine in den Weg legen, bräuchte dann aber einen Ersatz. Und der scheint nun gefunden. Laut „Sky“ will Königsblau im Fall eines RTH-Abgangs niemand geringeres als Loris Karius ans Berger Feld holen. Ein brandheißes Gerücht, bei dem jedem Schalke-Fan der Mund offen stehen bleibt.

Champions-League-Finale ändert alles

Karius legte einst einen kometenhaften Karriere-Aufstieg hin, der ihn am Ende sogar ins Tor des großen FC Liverpool spülte. Das Champions-League-Finale 2018 wurde zum schlimmsten Tag seines Sportlerlebens und veränderte alles. Zwei dramatische Blackouts machten Real Madrid zum Sieger (hier mehr), seither ging die Karriere des Stars bergab.

Direkt nach dem Königsklassen-Drama wurde er an Besiktas verliehen, trotz Stammplatz nach zwei Jahren aber nicht verpflichtet. Bei einer weiteren Leihe zu Union Berlin saß er durchweg auf der Bank, nach dem Ende seines Liverpool-Vertrags wurde er vereinslos. Es folgte ein Engagement bei Newcastle United, wo er in zwei Jahren auf nur zwei Einsätze kam und seit letzten Sommer wieder ohne Verein ist.

Mehr News:

Das will sich der FC Schalke 04 nun offenbar zunutze machen. Ablösefrei zu haben, ist Loris Karius als Hoffmann-Ersatz geplant. Das wäre ein wahrer Transfer-Hammer. Beim Blick ins Netz überschlagen sich die Diskussionen der S04-Fans über diese Personalie. Glücklich wären mit diesem Coup beileibe nicht alle Knappen-Fans.