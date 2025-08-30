Wirbel um Ex-Schalke-Star: Revier-Rivale lässt Deal kurz vor Unterschrift platzen

Ihn hätte man nur zu gerne behalten – doch schon nach einem Jahr in Königsblau war er zu groß für Schalke. Yusuf Kabadayi wechselte in die Bundesliga, wurde schmerzlich vermisst. Ein Jahr später sollte es für ihn zurück ins Revier gehen, allerdings zur Konkurrenz. Doch der Deal platzt nun kurios.

Yusuf Kabadayi stand unmittelbar vor einem Wechsel zum VfL Bochum. Der Reviernachbar holte sich kurz vor Transferschluss die Zusage des Bundesligaspielers für ein Jahr. Für die Realisierung der Leihe sagte der FC Augsburg sogar zu, Teile des Gehalts zu übernehmen. Doch dann wurde es wild.

Wechsel-Wirrwarr um Ex-Schalke-Star

2023 holte Schalke Kabadayi aus der U23 von Bayern München. In der Hinrunde fiel er noch nicht so richtig auf, dann aber startete der Linksaußen durch. In einer insgesamt ziemlich verkorksten Saison 2023/24 war er ein Lichtblick. Und wie so oft auf Schalke war das gleichbedeutend mit dem sofortigen Abschied. Eine Kaufoption von zwei Millionen Euro konnte S04 nicht stemmen, stattdessen schlug der FC Augsburg zu und holte den Youngster in die erste Liga.

+++ FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte: Sylla fehlt im Training – Abgang steht bevor +++

Dort aber kam er kaum zum Zug. Fünf Bundesliga-Spiele kamen zusammen, kein Startelf-Einsatz, immerhin ein Tor. Das lag auch an einer Knie-OP, die ihn für Monate außer Gefecht setze. Wieder fit spielt er bei den Schwaben dennoch keine Rolle mehr – und soll den Klub nun verlassen.

VfL sagt Kabadayi in letzter Minute ab

Schalke hätte ihn sicher gerne zurückgeholt – doch stattdessen sagte Yusuf Kabadayi laut „WAZ“ nun dem ärgsten Rivalen der 2. Bundesliga zu. Der Stift war gezückt, um dort einen Leihvertag ohne Kaufoption zu unterschreiben. Obendrauf gab’s von Augsburg sogar noch die Zusage, Teile des Gehalts zu übernehmen.. Kürzlich gab sich der Flügelstürmer noch als Schalke-Fan (hier mehr), jetzt wstand er vor einem Wechsel zur Konkurrenz. Doch es kam anders.

Im letzten Moment zog der VfL offenbar doch noch die Reißleine und ließ den Deal platzen. Verfehlungen in der jüngeren Vergangenheit des Offensivmanns waren dem Bericht zufolge der Grund dafür. Kabadayi soll Anfang des Jahres wegen Körperverletzung angeklagt gewesen sein, sogar in U-Haft gesessen haben. Bereits zu seiner Schalke-Zeit sorgte er mit einem pro-palästinensischen Post kurz nach dem Angriff der Hamas auf Israel für einen Eklat (hier mehr).

Weitere Nachrichten:

Grund genug für den VfL Bochum, den Kabadayi-Transfer in letzter Minute abzusagen. Mehr zum geplatzten Transfer erfährst du hier auf WAZ.de.