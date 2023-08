FC Schalke 04: Überraschende Enthüllung – Hechelmann hat noch große Pläne

Wird der FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv? „Stand jetzt glaube ich das nicht“, war die klare Antwort von Sportdirektor André Hechelmann beim Kaiserslautern-Spiel (3:0). Doch womöglich ist das nicht ganz die Wahrheit.

Ein Bericht enthüllt jetzt das Gegenteil. Laut „Bild“ plant der FC Schalke 04 noch gleich mehrere Transfers. Auf drei Positionen soll noch Verstärkung kommen – auch mit Blick auf den angepeilten Wiederaufstieg.

FC Schalke 04: Kommen noch drei Neue?

Der Saisonstart war durchwachsen. Personell sind die meisten Fans aber mit dem königsblauen Kader zufrieden. Und auch die S04-Bosse ließen zuletzt immer wieder durchklingen, dass man das Team mit dem aktuellen Personal gut gewappnet sieht für das Projekt Bundesliga-Rückkehr.

Doch womöglich tut sich hinter den Kulissen noch einiges. Laut „Bild“ plant Schalke noch drei Verpflichtungen. Trotz leerer Kassen sollen drei Positionen noch verstärkt werden. Hier könnte sich noch etwas tun:

Linksverteidigung

Zurück in der zweiten Liga liefert Thomas Ouwejan wieder ab. Doch was, wenn sich der Niederländer verletzt? Oder nach der Saison ablösefrei geht? Für alle Eventualfälle soll noch ein Linksverteidiger her.

Rechtsverteidigung

Hier ist Cedric Brunner gesetzt. Doch dahinter wird es dünn. Niklas Tauer ist der einzige Backup, hat noch keine Minute für den FC Schalke 04 gespielt. Henning Matriciani ist für die Innenverteidigung eingeplant. Auch hier droht bei einem Ausfall ein Engpass – deshalb soll mehr Tiefe her.

Außenstürmer

Auf den Flügeln war Schalke in den letzten Jahren chronisch unterbesetzt. Jetzt sind gleich fünf Spieler da – und mit ihnen ein Konkurrenzkampf. Doch es soll noch ein Sechster kommen. Plan A bleibt Tim Skarke. Doch wieder steckt Hechelmann mit Union Berlin in einem zähen Kampf um die Ablöse.