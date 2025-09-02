Trotz Ablauf der Transferperiode – Schalke verkündet Juwel-Abgang

Am Ende war es ein auf dem Papier ruhiger Deadline-Day (1. September) auf Schalke. Mit Christian Gomis konnte zwar eine Verstärkung für die Offensive an Land gezogen werden, allerdings verließ auf der anderen Seite mit Ilyes Hamache nur ein Ergänzungsspieler den Verein.

Auf Schalke dürfte man sich jedenfalls mehr Abgänge erhofft haben. Mit Hennig Matriciani, Amin Younes oder Anton Donkor stehen einige Kaderleichen noch immer beim S04 unter Vertrag. Nun aber kann Sportvorstand Frank Baumann den nächsten Abgang fix machen – und das trotz Schließung des Transferfensters.

Wasinski verlässt Schalke erneut

Bereits am Dienstag (2. September) hatte Baumann am „Sky„-Mikrofon angekündigt, dass zwei oder drei Spieler den Verein noch in diesem Sommer verlassen könnten. Hintergrund: Die Transferfenster in der Türkei, Belgien oder Saudi-Arabien schließen erst in einigen Tagen. Klubs aus diesen Ländern können sich also noch auf Schalke bedienen.

Nun darf sich Königsblau über einen weiteren Abgang freuen. Denn wie Schalke 04 verkündet hat, wechselt Martin Wasinski mit sofortiger Wirkung zurück in seine belgische Heimat. Demnach habe sich Königsblau mit dem Zweitligist RFC Lüttich auf ein Leihgeschäft geeinigt, das zudem eine Kaufoption inkludieren soll. Deren Höhe ist allerdings nicht bekannt.

Kauf oder Leihe bei Wasinski?

Von Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder heißt es in Zuge des Deals: „Für Martin und uns als Verein war nach der Saisonvorbereitung und den ersten Spielen klar, dass er bei einem anderen Club seine Einsätze bekommen soll. In Lüttich werden wir seine Entwicklung genau im Blick behalten. Wir wünschen Martin für die Zeit dort alles Gute.“

An Erfahrung mangelt es Wasinski derweil nicht. Der Youngster lief vor seiner Zeit auf Schalke bereits 40 Mal im belgischen Oberhaus auf. Anpassungsschwierigkeiten dürfte er bei einer Rückkehr in seine Heimat also nicht haben.