Ex-Schalke-Trainer jubelt schon wieder – Traum nimmt einfach kein Ende

Beim FC Schalke 04 teilte er das Schicksal seiner vielen Vorgänger, wurde als Trainer schnell entlassen. In der Türkei dagegen verneigt man sich vor ihm. Thomas Reis schreibt mit Samsunspor eine Erfolgsgeschichte, die einfach nicht enden will.

Erst führte der Ex-Schalke-Trainer den Klub sensationell nach Europa, nun wird auch da weiter gewonnen. Der Auftakt in die Conference League beginnt für Reis mit dem nächsten Coup – während es auch in der Liga weiter super läuft.

Ex-Schalke-Trainer Reis feiert weiter

2018 war Samsunspor am Tiefpunkt, stieg in die 3. Liga ab und verschwand in der türkischen Fußball-Versenkung. 2023 hatte man sich zurück bis in die Süper Lig gekämpft. Ein riesiger Erfolg. Doch niemand ahnte, dass diese Geschichte noch lange nicht vorbei ist.

Unter Markus Gisdol hielt man die Klasse. Dann kam Thomas Reis. Bei Schalke 04 gechasst, wagte er das Abenteuer Türkei – und wird dort zu einem Shootingstar. Gleich in seiner ersten Saison führte er Samsunspor auf einen nicht für möglich gehaltenen 3. Platz, ließ Topklubs wie Besiktas hinter sich und qualifizierte sich damit für das internationale Geschäft. Das hatte es in der Geschichte des Vereins noch nie gegeben.

Europa-Debüt gelingt

Reis wurde zum gefeierten Helden – und trotz eines Rückschlags geht die Saga weiter. In der Europa-League-Qualifikation gab es eine knappe Niederlage gegen Panathinaikos Athen. Ein Tor fehlte schließlich für die Gruppenphase (hier mehr zum Drama). Dafür ging es in der Conference League weiter. Und dort landete das Team gleich den nächsten Coup.

Das Europa-Debüt endete mit einem 1:0-Sieg. Und das auch noch auswärts beim favorisierten Legia Warschau. Schon nach zehn Minuten hatte Anthony Mubasa für das goldene Tor gesorgt. Der Jubel in Samsun will einfach kein Ende nehmen, zumal es auch in der Liga weiter gut läuft. Der von vielen prognostizierte Absturz bleibt aus, nach acht Spieltagen mischt man wieder in der oberen Tabellenhälfte mit.

Beim FC Schalke 04 wollte es mit Thomas Reis nicht funktionieren. Bei Samsunspor ist er schon jetzt ein Held. Mal schauen, wo die Reise durch Europa für die Türken noch hingeht. Reis‘ Rückkehr nach Deutschland wartet mit dem Auswärtsspiel bei Mainz 05 noch.