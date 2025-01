FC Schalke 04 baut um – Klub verkündet Trainer-Rochade

Die Knappenschmiede ist ein Herzstück des FC Schalke 04 – in Zeiten sportlicher und finanzieller mehr denn je. In seinem Nachwuchsleistungszentrum hat der Verein nun wichtige Entscheidungen getroffen.

Im Dezember verkündete der FC Schalke 04, dass Charles Takyi künftig die U17 der Knappen trainiert. Schon vorher war Tim Hoogland zu den Profis aufgerückt. Nun wurden die freigewordenen und weitere Trainer-Posten im Nachwuchs neu besetzt.

FC Schalke 04 beschließt Trainer-Rochade

Anfang November wurde Tim Hoogland vom U19-Assistenten zum Co-Trainer bei den Profis. Mit Erfolg, denn in seinem Kernbereich Standards kommt Königsblau inzwischen deutlich gefährlicher daher. Mitte Dezember verlor Norbert Elgert auch seinen zweiten Assistenten. Charles Takyi lernte fünf Jahre lang bei der Ausbilder-Ikone, übernimmt nun mit Schalkes U17 erstmals selbst ein Team.

Den Winter nutzte der Verein, um zu entscheiden, wer Elgert künftig an der Seitenlinie assistiert. Die Wahl fiel nun auf Michael Eppers und Jan Ansperger. Für Eppers eine Rückkehr, noch bis 2022 hatte er vier Jahre an Elgerts Seite gestanden, war anschließend als Videoanalyst am Berger Feld aktiv. Der erst 27-jährige Ansperger war schon mit 20 Jahren Co-Trainer in der Knappenschmiede, leitete zuletzt das Training der U15 und hinterlässt damit das nächste Loch.

Trainer-Wechsel bei U19, U17, U16 und U15

Und so wurde aus der Nachfolge der Elgert-Assistenten eine regelrechte Trainer-Rochade. Die jüngsten Interims-Trainer der U17 wurden nun als neue Assistenten von Takyi bestätigt. Neuer U15-Coach ist Fatlum Zaskoku, zuletzt Trainer der U16. Die übernimmt jetzt Jörg Behnert, der vorher Anspergers Assistent bei der U15 war.

„Alle offenen Chef- und Co-Trainerposten von der U19 bis zur U15 konnten durch Übungsleiter aus den eigenen Reihen besetzt werden", erklärt der FC Schalke 04 stolz. Stallgeruch und Erfahrung wird auch beim Zweitligisten großgeschrieben. Nun warten die Fans neugierig, welche künftigen S04-Stars die Knappenschmiede als nächstes ausspucken wird.