FC Schalke 04: Fan-Traum wird wahr – jetzt ist ER ein heißer Trainer-Kandidat

Das Aus von Karel Geraerts hat viele Fans des FC Schalke 04 enttäuscht. Sie mochten den Belgier – und sahen in ihm nicht den (Haupt-)Verantwortlichen für die Misere. Ben Manga wollte ihn nicht. Und der muss nun einen Nachfolger finden, der auch den Fans taugt.

Jetzt gibt es neben Raul einen weiteren heißen Kandidaten für den Trainer-Posten beim FC Schalke 04. So glücklich der Sieg in Münster (2:1) gewesen sein mag: Interimscoach Jakob Fimpel lieferte gleich einige Argumente, weit oben auf der Manga-Liste zu landen.

FC Schalke 04: Neuer, heißer Trainerkandidat

Insgeheim hatten es viele S04-Fans schon vor Fimpels Profi-Debüt gehofft. Schließlich ist der Übergangsmann schon lange im Verein, frisch und unverbraucht, hat seine Trainerqualitäten schon in der Knappenschmiede beweisen, ist sympathisch, spricht deutsch – und ganz nebenbei noch einige weitere Sprachen.

+++ FC Schalke 04: Nächste Absage – S04-Trainersuche startet bitter +++

Die Kommunikation des Klubs war jedoch eindeutig. Jakob Fimpel übernimmt für zwei Spiele, danach ist der Nachfolger gefunden. Schließlich mangelt es dem 35-Jährigen nicht nur an Profi-Erfahrung, sondern auch an der nötigen Lizenz, um Trainer bleiben zu können. In Münster aber katapultierte er sich endgültig in die Liste der heißen Trainer-Anwärter.

Mutige Startelf, kein Einbruch trotz Rückstand

Fimpel sammelte gleich mehrere weitere Argumente, um sich intensiver mit ihm zu beschäftigen. Der wichtigste: Das Spiel wurde gewonnen. Glücklich, aber egal. Und dabei bog der FC Schalke 04 sogar einen Rückstand um. Zuletzt war der Klub eher dafür bekannt, bei den kleinsten Rückschlägen auf dem Platz in sich zusammenzufallen. Genau das hatte Geraerts gegen Darmstadt (3:5 nach 3:0) auch den „Todesstoß“ versetzt.

Doch damit noch nicht genug. Der gebürtige Schwabe präsentierte sich sehr kommunikativ, was ebenfalls zum Anforderungsprofil gehört. Und er präsentierte sich mutig. Er wusste genau: Diese beiden Chancen, sich für den ganz großen Trainer-Traum anbieten zu können, kommen so schnell nicht wieder. Und dennoch schmiss er mit Taylan Bulut und Max Grüger zwei Debütanten in die Startelf. Und er wurde belohnt. Beide machten ein gutes Spiel, stabilisierten eine zuletzt desolate Defensive.

Mehr News:

Wasserstandsmeldungen dürften von Ben Manga auf der Trainersuche beim FC Schalke 04 eher nicht zu erwarten sein. Auch nach dem befreienden 2:1 bei Preußen Münster blieb er still. Ein Prophet muss man aber nicht sein, um zu wissen: Jetzt ist Jakob Fimpel ein heißer Kandidat. Will er das bleiben, muss auch im nun folgenden Heimspiel gegen Hertha BSC eine ansprechende Leistung her. Sonst ist es doch sein (vorerst) letztes Spiel als Profi-Trainer.