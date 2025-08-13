Aus und vorbei! Ex-Schalke-Trainer zieht Schlussstrich

Sein Name wird für immer mit einem dunklen Schalker-Kapitel verbunden sein. Als David Wagner 2019 als S04-Trainer übernahm, sah es zunächst so aus, als könnte er bei den Knappen etwas bewirken. Doch nach einer Hinrunde auf Champions-League-Kurs begann der bittere Absturz. Dieser führte Schalke 2021 letztlich bis in die 2. Liga – da war Wagner schon längst nicht mehr Trainer.

Er versuchte sich anschließend noch bei den Young Boys Bern und Norwich City. Es sollen die letzten Trainer-Stationen des ehemaligen Schalke-Coaches gewesen sein. Wie David Wagner jetzt verkündet, gedenkt er nicht noch einmal an die Seitenlinie zurückzukehren!

Ex-Trainer Wagner hat keine Lust mehr

„Es war ein längerer Prozess, der schon vor meiner letzten Station in Norwich begonnen hat“, verrät der 53-Jährige jetzt im Interview mit „Sport 1“. Er habe sich schon da die Frage gestellt, wie lange er den Trainerjob noch ausüben wolle. Das Angebot aus Norwich habe ihn letztlich schon sehr gereizt.

Jedoch: „Nach dem Aus im Halbfinale der Playoffs habe ich den Entschluss gefasst, etwas Neues zu machen. Für mich war eines klar: Das Dasein als Vereinstrainer hat mich nicht mehr so gepackt, wie die Jahre zuvor.“ Deshalb stellt der ehemalige Schalke-Coach auch klar: „Ich kann mir das nicht mehr vorstellen.“

Neue Aufgabe in Leipzig

Der dauerhaften Arbeitslosigkeit ist Wagner mit dieser Entscheidung allerdings nicht verfallen. Immerhin ist er seit Anfang Juli als Leiter der Nachwuchsabteilung von RB Leipzig angestellt (hier alle Details dazu). Die Arbeit dort sei jeden Tag neu, spannend und aufregend. Gefühle, die er als Trainer zuletzt nicht mehr verspürt habe.

In seiner neuen Rolle arbeitet er auch mit seinem Kumpel Jürgen Klopp zusammen, der ebenfalls Abstand vom Trainer-Dasein genommen hat. Der ehemalige BVB- und Liverpool-Coach agiert seit Anfang des Jahres als Head of Global Soccer des Brause-Imperiums.

Wagner hatte seine Trainerlaufbahn einst im Nachwuchsbereich der TSG Hoffenheim aufgenommen, ehe er von 2011 bis 2015 die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund trainierte. Von dort gelang der Sprung nach Huddersfield, wo er einen sensationellen Aufstieg in die Premier League feierte. Ein Erfolg, an den er bei seinen späteren Stationen wie Schalke nicht mehr anknüpfen konnte.