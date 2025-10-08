Albtraum für Schalke-Juwel – Sieg hat fatale Folgen

Bitterer Rückschlag für den FC Schalke 04: Torwarttalent Johannes Siebeking wird dem Klub monatelang fehlen. Der 19-Jährige verletzte sich am Sonntag im Regionalliga-Spiel gegen den Bonner SC und musste nach nur 30 Minuten ausgewechselt werden.

Sein Einsatz endete mit einem Schlüsselbeinbruch – eine heikle Diagnose für einen Keeper. Ganz bitter auch für seinen Verein, den FC Schalke 04.

FC Schalke 04 muss Alternativen finden

Siebeking erlitt die Verletzung bei einem Zusammenprall in der Luft. Beim Versuch, eine Flanke abzufangen, wurde er von einem Gegenspieler unterlaufen. Dabei stürzte der junge Keeper unglücklich auf seine Schulter. Horrormoment: Kurzzeitig gab es sogar den Verdacht auf eine Kopfverletzung. Am Ende traf es glücklicherweise „nur“ die Schulter.

+++ FC Schalke 04 droht Ärger im Trainingslager – er ist unvermeidlich +++

Nach einer kurzen Erstversorgung verließ Siebeking das Spielfeld zwar auf eigenen Beinen, für ihn war das Spiel jedoch beendet. Bereits am Montag unterzog er sich einer Operation, wie der FC Schalke 04 am Dienstag mitteilte. Die Heilung wird dauern: Experten rechnen bei Fußballern mit mindestens zwölf Wochen Zwangspause.

Schalker Torwartkarussell dreht sich

Für den Rest des Jahres müssen die Regionalliga-Fußballer des FC Schalke 04 also auf ihren Stammkeeper verzichten. Wer den Platz zwischen den Pfosten übernimmt, wird spannend. In Bonn sprang Faaris Yusufu kurzfristig ein und zeigte eine solide Leistung. Auch Luca Podlech und Neuzugang Luca Alexander Happe stehen bereit.

Auch spannend:

Die Verletzung trifft den talentierten Siebeking besonders hart. Noch im Sommer hatte der FC Schalke 04 ihn mit einem Profi-Vertrag ausgestattet (hier die Details). Diese Saison kommt der U-23-Torhüter auf fünf Einsätze in der Regionalliga. Wann er zum Team zurückkehren kann, hängt nun vom individuellen Heilungsverlauf ab. Fans drücken die Daumen.