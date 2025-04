FC Schalke 04: Plötzlich schauen alle auf Ralf Fährmann – Klub fällt Entscheidung

Der FC Schalke 04 und seine Torhüter – ein nicht enden wollendes Drama. Auch Loris Karius blieb nur kurz die Nummer 1. Nun ist er verletzt, fällt bis Saisonende aus und Justin Heekeren steht wieder im Kasten.

Nach viel Bewegung auf der Torwart-Position droht dem FC Schalke 04 nun ein Engpass. Hinter Heekeren klafft ein Loch. Und während Ralf Fährmann nur wenige Meter neben den Profis trainiert, wurde nun eine Entscheidung getroffen.

FC Schalke 04: Torwart-Entscheidung gefallen

Thorben Hoffmann verliehen, Julius Paris verkauft, Loris Karius geholt aber nun verletzt, auch Luca Podlech droht das Saison-Aus: Beim S04 geht es zwischen den Pfosten wieder drunter und drüber. Das Ergebnis des Chaos: Königsblau hat ein Torwart-Problem! Nach dem Karius-Schock gehen Schalke die Keeper aus. Hinter Justin Heekeren wird es eng. Michael Langer ist mit seinen 40 Jahren nur noch eine Notlösung, Keeper mit Profi-Erfahrung hat man außer ihm nur noch einen: Ralf Fährmann.

+++ FC Schalke 04: Fans horchen sofort auf! Karius-Plan enthüllt! +++

Der, so schwor der Verein in einem Statement nach einer Schlammschlacht Ende November, werde „kein Spiel mehr für Königsblau bestreiten“. Muss man angesichts der personellen Lage nun zurückrudern und ihn wieder ins Team holen, ja gar ins Tor stellen? In der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Ulm (Sonntag, 13.30 Uhr) wanderten viele neugierige Blicke auf den Neben-Trainingsplatz. Nur wenige Meter neben dem Profi-Training hält sich Fährmann fit.

Kein Fährmann-Comeback

Nach dem Karius-Schock traf Kees van Wonderen nun eine Entscheidung – und bleibt im Fährmann-Kurs knallhart. Nicht der Ur-Schalker, sondern die Talente Faaris Yusufu (U23) und Johannes Siebeking (U19) wurden ins Profi-Training beordert. Einem von beiden könnte nun auch die große Ehre des Kader-Debüts und einem Bankplatz gegen Ulm zuteilwerden.

Mehr News:

Die Nominierungen reißen nun jedoch ein nächstes Loch. Podlech verletzt, Yusufu befördert: Jakob Fimpel muss bei der abstiegsbedrohten U23 des FC Schalke 04 nun zwei Torwart-Verluste in wenigen Tagen hinnehmen. Geht hier bald etwa doch noch eine Tür auf für Ralf Fährmann? Die S04-Reserve hat er in den letzten Monaten nur zu gut kennengelernt…