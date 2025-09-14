„Schalke ist mein Verein!“ Köln-Star lässt FC-Fans schäumen

Mit Timo Becker hat man auf Schalke derzeit einen Spieler in den eigenen Reihen, der sich wie wohl kaum ein anderer Profi mit Königsblau identifiziert. Der 28-Jährige ist Kindheitsfan des S04 und kehrte erst im Sommer zu seinem alten Klub zurück.

Ähnlich war es im Sommer 2022 auch bei Tom Krauß. Der bekennende Schalke-Fan wechselte nach dem Aufstieg des S04 zu seinem Herzensverein und schlug nach seinem Abgang andere lukrative Angebote aus. Unter anderem das des 1. FC Köln. Eben dorthin zog es ihn nun in diesem Sommer. Nun sorgt er mit einer Liebeserklärung für Gesprächsstoff.

Krauß bekennt sich zu Schalke

Krauß hat mit dem „Effzeh“ einen starken Start in die Spielzeit erwischt. Sechs Punkte aus den ersten zwei Ligaspielen lassen sich für einen Bundesliga-Aufsteiger definitiv sehen. Die jüngste Länderspielpause nutzten die Kölner nun, um ein Testspiel bei Schwarz-Weiß Essen abzuhalten. Trotz der sportlichen Bedeutungslosigkeit ein besonderes Spiel für Krauß, wie er gegenüber der „WAZ“ offenbart.

Über seine Rückkehr ins Ruhrgebiet sagt der 24-Jährige: „Es ist immer etwas Besonderes. Ich habe hier in Bochum und auf Schalke gespielt. Für mich ist das schon ein schöner Ort. Ich fühle mich hier sehr wohl und habe sehr viele Kollegen, die aus Essen kommen. Ich verfolge jeden Verein, für den ich in meiner Laufbahn gespielt habe, noch sehr intensiv. Schalke ist mein Verein am Ende.“ Worte, die man beim S04 sicher gerne hören dürfte.

Zukunft in Köln?

Trotz seiner Zuneigung für das Ruhrgebiet und den S04 scheint sich Krauß auch in Köln pudelwohl zu fühlen: „Ich fühle mich hier in der Region generell wohl – egal, ob im Ruhrgebiet oder in Köln. Ich habe mich dort sehr gut eingelebt. Das ist aber auch nur der Anfang.“ Krauß betont, dass der Fokus nun auf die kommenden Aufgaben in der Bundesliga liegen würde.

Ins Rheinland ist der 24-Jährige derzeit nur ausgeliehen. Allerdings soll der Deal laut diversen Medienberichten in einen festen Transfer umgewandelt werden, sobald der „Effzeh“ den Klassenerhalt schafft und Krauß eine bestimmte Anzahl an Spielen absolviert. Nach dem starken Saisonstart sieht das ja schonmal gar nicht so schlecht aus.

