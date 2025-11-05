Schalke-Profi sorgt in Karlsruhe für Aufsehen – nun wird ein S04-Boss deutlich

Schalke 04 hat beim Gastspiel in Karlsruhe die dritte Niederlage der Ligasaison einstecken müssen. Gegen den KSC setzte es am Ende eine ärgerliche 1:2-Pleite, bei der das Karlsruher Siegtor erst in der Nachspielzeit fiel.

Ein Profi von Königsblau sorgte am Samstagnachmittag (1. November) jedoch für große Begeisterung bei den Schalke-Fans. Dieser Anblick blieb auch der Chefetage des Revierklubs nicht verborgen!

Schalke: Mulder freut sich über Becker-Aktion

Dass sich Sommer-Neuzugang Timo Becker in der Vergangenheit das ein oder andere Mal in den Schalker Fanblock stellte, ist bekannt. So verwunderte es auch in Karlsruhe nicht, dass der aktuell verletzte Innenverteidiger die Partie seiner Mannschaftskollegen aus dem Auswärtsblock verfolgte. Eine starke, wenn aufgrund seiner Verletzung aber unkonventionelle Aktion von Becker. Bei Youri Mulder stößt das jedenfalls auf Begeisterung.

„Es ist eine coole Aktion, Timo ist einer von denen“, betont Mulder gegenüber der „WAZ“. Weiter führt Schalkes Direktor Profifußball aus: „Timo zeigt, dass er das Schalker Herz am richtigen Fleck hat“, erzählt der 56-Jährige der „WAZ„. Ein Unikat ist Becker mit dieser Aktion jedoch nicht.

Neuer fuhr im Sonderzug mit

Denn auch Manuel Neuer sorgte mit einer ähnlichen Aktion in seiner Zeit auf Schalke für Aufsehen: „Wir haben damals bei Hertha BSC gespielt und Manu hatte gefragt, ob er im Sonderzug mitfahren kann“, erzählt Mulder gegenüber der „WAZ„.

Im Gegensatz zum jüngsten Ausflug von Becker in den Schalker Fanblock dürfte den Fans des S04 diese Aktion jedoch mittlerweile nichts mehr bedeuten. Seit Neuers Wechsel zum FC Bayern München ist der Torwart auf Schalke ein ungern gesehener Gast.

