Höhenflug abrupt gestoppt! Ex-Schalke-Trainer kassiert bittereren Schlag

Thomas Reis ist beim FC Schalke 04 wohl noch allen Fans ein Begriff. Der Fußballlehrer übernahm die Knappen 2022 in auswegloser Situation, konnte den erneuten Bundesligaabstieg nicht verhindern und musste in der zweiten Liga nach einem verpatzten Start schließlich gehen.

Auf Schalke war er vom europäischen Geschäft so weit entfernt wie nur irgend möglich. Umso größer das Aufsehen, als er es bei seiner nächsten Station Samsunspor in der Türkei auf einmal aus dem Nichts die Qualifikation für die Europa League klarmachte. Doch dort wurde der Höhenflug jetzt je gestoppt.

Ex-Schalke-Trainer Reis gestoppt

Denn um es tatsächlich in die Gruppenphase der Europa League zu schaffen, hätten Reis und Samsunspor die Playoffs überleben müssen. Anhand der Formulierung merkt man aber schon: Daraus wurde nichts. In zwei Spielen gegen Panathinaikos Athen gab es zwei Enttäuschungen.

Das Hinspiel in Griechenland ging mit 1:2 für die Reis-Elf verloren – dabei hatte Samsunspor Mitte der zweiten Hälfte geführt. Im Rückspiel im heimischen Stadion trennten sich die Teams letztlich 0:0, was das Europa-League-Aus für den ehemaligen Schalke-Trainer bedeutete.

Kleiner Trost bleibt

Immerhin bleibt für Reis und seine Mannschaft ein kleiner Trost. Statt in der Europa League darf man nun in der Conference League spielen. Dort wurden auch schon die Gruppenspiele ausgelost. Daheim empfängt man Dynamo Kiew, AEK Athen und die Hamrun Spartans.

Auswärts muss man zu Legia Warschau, UMF Breidablik nach Island – und zum FSV Mainz 05! Für Reis steht damit also zumindest auch wieder eine kurze Rückkehr nach Deutschland an, wo er neben Schalke auch den VfL Bochum trainiert hatte.

In der heimischen Liga ist Samunspor dagegen übrigens perfekt gestartet. Aus den ersten beiden Spielen hab es die volle Anzahl von sechs Punkten. Geht es so weiter, klappt es vielleicht im kommenden Jahr mit der Europa League.