Hammer-Rückkehr? Ex-Schalke-Coach Thomas Reis plötzlich im Fokus

Mit Miron Muslic scheint Schalke im vergangenen Sommer einen echten Volltreffer gelandet zu haben. Der 43-Jährige hat Königsblau zurück auf die Erfolgsspur gebracht, nachdem es zuvor mächtig bergab ging.

Das langfristige Ziel ist klar: Schalke soll zurück in die Bundesliga. Dort spielte S04 zuletzt unter der Leitung von Thomas Reis. Der frühere Bochumer führte Schalke seinerzeit fast zum sensationellen Klassenerhalt, musste allerdings nur wenige Monate später schon wieder gehen. Nun könnte eine spektakuläre Deutschland-Rückkehr bevorstehen.

Ex-Schalke-Trainer Reis vor Rückkehr nach Wolfsburg?

Beim VfL Wolfsburg hinkt man den eigenen Ansprüchen auch in dieser Saison meilenweit hinterher. Nach zehn Spieltagen rangiert der Klub aus der Autostadt auf einem fast schon desaströsen 14. Tabellenplatz. Zu viel für die Wolfsburger Chefetage, die nicht nur Sportdirektor Sebastian Schindzielorz freistellte, sondern auch den erst im Sommer verpflichteten Trainer Paul Simonis.

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den Niederländer ist man nun auf einen alten Bekannten gestoßen: Thomas Reis. Das berichtet „Sky“. Der 52-Jährige arbeitete in der Vergangenheit bereits drei Jahre als Trainer der Wolfsburger U19, ehe er zu den Profis des VfL Bochum wechselte. Nach seinem Aus auf Schalke ist Reis inzwischen in der Türkei aktiv, trainiert dort Samsunspor – und das mit großem Erfolg.

Reis darf zum Spottpreis wechseln

Denn unter der Leitung von Reis wurde Samsunspor in der letzten Saison sensationell Dritter und qualifizierte sich somit für die Conference League, die der türkische Erstligist nach drei Spieltagen sogar anführt. Gute Argumente für Reis, die auch in Wolfsburg auf Gegenliebe stoßen dürften.

Die gute Nachricht aus Wolfsburger Sicht: Reis‘ Vertrag enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von 200.000 Euro. Eine fast schon lächerliche Summe, die die finanziell bekanntermaßen gut aufgestellten Wolfsburger locker stemmen könnten. Es bleibt abzuwarten, ob sich Reis im Rennen um den Trainerstuhl des VfL tatsächlich durchsetzt.