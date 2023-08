FC Schalke 04: Thilo Kehrer in der Krise – bahnt sich jetzt ein Hammer an?

Viele große Talente hat die Knappenschmiede schon hervorgebracht. Eins der größten ist Thilo Kehrer. 37 Millionen Euro blätterte PSG einst auf den Tisch, um sich das Juwel des FC Schalke 04 zu sichern. Heute spielt er in der Premier League für West Ham United.

Doch jetzt steht Kehrer vor einem großen Problem. Der Saisonstart verlief überhaupt nicht wie gewünscht für den Ex-Star des FC Schalke 04. Folgt jetzt sogar der sofortige Abschied?

FC Schalke 04: Ex-S04-Star Thilo Kehrer in der Bredouille

Vier Jahre spielte er beim Star-Ensemble von Paris Saint-Germain. Nicht immer als Stammkraft, aber bis zuletzt regelmäßig. 2022 folgte der Wechsel nach West Ham – sofort spielte sich Kehrer als Stammkraft fest und wurde zum Fanliebling. Doch im Winter folgte ein Knick. Und seither wird es immer schlimmer.

Nach dem WM-Desaster in Katar und einer Niederlagenserie bei West Ham war Kehrer plötzlich nicht mehr gesetzt. Der Deutsche pendelte zwischen Startelf und Bank, musste nicht selten 90 Minuten zuschauen. Den Triumph in der Conference League, seinen ersten internationalen Vereins-Titel, dürfte er mit angezogener Handbremse gefeiert haben. Auch im Finale schmorte er lange auf der Bank.

Bank statt Rasen

Neue Saison, neuer Anlauf – doch der Start in der Premier League wurde für den Nationalspieler zum Albtraum. Ein Infekt in der Vorbereitung brachte ihn gegen Konkurrent Vladimir Coufal ins Hintertreffen. Beim Auftakt in Bournemouth (1:1) durfte er erst vier Minuten vor Schluss ran.

Vor dem Highlight-Heimspiel gegen Chelsea kam eine Nackenverletzung hinzu. Der Härtetest vor dem Spiel musste abgebrochen werden, Kehrer schaffte es nicht in den Spieltagskader. Das sensationelle 3:1 in Unterzahl sah er in Zivilkleidung von der Bank aus.

Nächster Konkurrent im Anflug

Als wäre das noch nicht genug, folgte kurz darauf die nächste bittere Kunde. West Ham United holt Konstantinos Mavropanos aus Stuttgart und setzt ihn womöglich direkt vor Kehrers Nase. Der 25-Millionen-Transfer lässt die Gerüchteküche in England hochkochen. Plötzlich scheint ein Blitz-Abschied von Kehrer nicht mehr ausgeschlossen.

Ob beim FC Schalke 04, in Paris oder bei West Ham – überall flogen Thilo Kehrer die Herzen zu. Nun steckt er mit 26 Jahren in einer ganz schwierigen Phase seiner Karriere. Besonders mit Blick auf die anstehende Heim-EM ist jede Bank-Minute Gift. Nur noch wenige Tage bleiben, um zu entscheiden, ob ein Abflug aus London jetzt die richtige Entscheidung ist. Am 1. September schließt das Transferfenster.