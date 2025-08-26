Schock in der letzten Minute! Ex-Schalke-Star feiert bitteres Debüt

In diesem Sommer wagte ein Ex-Schalke-Juwel den großen Schritt in die Premier League. Vom italienischen Giganten AC Mailand wechselte Malick Thiaw für ganze 40 Millionen Euro inklusive Boni zu Newcastle United.

Am Montagabend (25. August) debütierte der 24-Jährige gegen Liverpool für seinen neuen Klub. Doch das erste Spiel lief nicht wie erhofft und Thiaw erlebte einen bitteren Einstand im neuen Trikot.

Ex-Schalker feiert Debüt

Thiaw betrat unter schwierigen Bedingungen den Platz. Für den verletzten Fabian Schär kam der 24-Jährige in der 81. Minute aufs Feld. Newcastle lag zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl 1:2 hinten und versuchte mit letzter Kraft noch den Ausgleich zu erzielen.

+++ Neuzugang spricht Klartext über Start auf Schalke: „Absolute Gänsehautmomente“ +++

Mit Thiaw auf dem Platz schaffte Newcastle dann tatsächlich noch die Sensation. In der 88. Minute glichen die „Magpies“ durch William Osula aus – und das in Unterzahl. Es schien nach einem Traum-Debüt für den Ex-Schalker. Doch das Spiel war noch lange nicht vorbei, denn der Schiedsrichter forderte eine elfminütige Nachspielzeit an. Und diese hatte es in sich.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

S04 profitiert von Thiaw-Deal

In Unterzahl hieß es jetzt für Newcastle nur noch durchhalten. Doch die Qualität Liverpools ist in diesem Jahr einfach überragend: In der 100. Minute rollte noch einmal ein letzter Angriff. Mo Salah legte im Strafraum quer, Dominik Szoboszlai ließ seinen Gegenspieler mit einer Finte stark aussteigen, und der 16-jährige Rio Ngumoha – erst in der 96. Minute eingewechselt – traf traumhaft ins lange Eck. 3:2 für Liverpool.

Hier mehr News für dich:

Malick Thiaw und die gesamte Newcastle-Verteidigung wurden so im letzten Angriff des gesamten Spiels noch einmal eiskalt überspielt. Ein bitterer Einstand für den Ex-Schalker.

Königsblau kann dies aber egal sein – denn sie freuen sich über den neuen Schritt von Thiaw ganz besonders. Durch eine Weiterverkaufsbeteiligung, die sie im Deal mit Mailand hatten, haben sie vom Wechsel nach Newcastle einen fetten Geldregen erhalten. Auf Schalke wird man Thiaw den Durchbruch in der Premier League mit Sicherheit dennoch gönnen.