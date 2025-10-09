Neue Schalke-Talente starten richtig durch – jetzt folgt die fette Belohnung

Sie sind erst seit Sommer beim FC Schalke 04 – doch sie starten auf Anhieb durch. Amar Ibrisimovic und Malik Tubic sind sofort Stammspieler und Leistungsträger in der U19 der Knappen geworden. Und weil sie regelrecht begeistern, folgt nun auch schon eine erste große Belohnung.

Ibrisimovic und Tubic wurden für Bosniens U21-Nationalmannschaft nominiert. Erst bei der jüngsten Länderspielpause waren sie dabei, jetzt gehören sie wieder zum Aufgebot. Dabei müssten die beiden Talente von Schalke 04 eigentlich gerade erst in der U19 ihres Landes spielen.

Neue Juwele von Schalke 04 starten durch

Ibrisimovic kam im Sommer aus der U19 des VfL Wolfsburg in die Knappenschmiede. Der Abwehrmann ist 18 Jahre alt, verteidigt aber bereits mit einer beeindruckenden Ruhe und hat mit 1,97 Metern schon jetzt ein Gardemaß für einen Innenverteidiger. Erst 2023 war er aus Bosnien nach Deutschland gekommen, nach zwei Jahren in Niedersachsen geht es für ihn jetzt im Ruhrpott weiter – und wie.

+++ Ex-Schalke-Trainer jubelt schon wieder – Traum nimmt einfach kein Ende +++

Seit Tag 1 ist er gesetzt in der S04-Abwehr, stand jedes Spiel in der Startelf und sorgte dort dafür, dass Schalkes U19 mit erst sieben Gegentoren aus acht Spielen gruppenübergreifend eine der besten Defensiven aller A-Jugend-Teams hat. Dass es gleichzeitig auch vorne reichlich scheppert, hat er seinem Landsmann zu verdanken.

Tubic und Ibrismimovic verzücken

Tubic ist sogar erst 17 Jahre alt, erinnert zwei Monate nach seiner Ankunft in Gelsenkirchen mit seiner Torquote aber bereits an Kaliber wie Youssoufa Moukoko. Die irre Bilanz: Acht Spiele, zehn Tore, vier Vorlagen. Damit grüßt er aktuell von der Spitze der U19-Torjägerliste.

Beide durften im September bereits das bosnische Trikot überziehen, bekamen Spielzeit in der U21 unter Nationaltrainer Branislav Krunic. Beim 0:0 gegen Israel standen sie auch gemeinsam auf dem Platz. In ihrer brutalen Form nominierte der die beiden Schalke-Youngster jetzt erneut. Gegen die Niederlande (10. Oktober) und Slowenien (14. Oktober) dürfen sie sich erneut Einsätze erhoffen.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Der auch auf den Jugendplätzen umtriebige Miron Muslic dürfte die beiden auch längst im Blick haben. Spielen sie so weiter, könnten sie bald auch in der 2. Bundesliga erstmals auf dem Spielberichtsbogen auftauchen. Hier mehr dazu.