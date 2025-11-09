Es wird immer bitterer! Ex-Schalke-Talent endgültig am Boden

Bei Schalke 04 galt er als großes Talent, sein Sprung in den Herren-Fußball packte er am Berger Feld aber nur zur U23. Inzwischen ist er bei Hannover 96 – doch auch dort steckt er jetzt in einer Sackgasse.

Für Brooklyn Ezeh scheint die Zeit bei den Roten abgelaufen. Der Linksverteidiger wurde zu Beginn der Saison bei den Profis aussortiert und in die U23 verbannt. Doch selbst dort spielt er aktuell nicht mehr.

Schalke als Karrierestart – aber dann?

Ezeh wurde einst beim HSV und Schalke ausgebildet und galt als vielversprechendes Talent. Vor allem bei Schalke sammelte er wertvolle Erfahrungen in der Jugendabteilung und bewies sich dort auf hohem Niveau. Doch nach dem Wechsel zu Hannover 96 im Januar 2023 für 800.000 Euro von Wehen Wiesbaden ging es für ihn steil bergab.

Sein Start bei der U23 verlief ebenfalls enttäuschend. Gegen Altona, Drochtersen und St. Pauli II stand Ezeh noch auf dem Platz, machte jedoch kaum auf sich aufmerksam. Zuletzt fehlte er dem Team komplett – auch beim Derby gegen HSC Hannover war er nicht dabei. Angeblich quält ihn eine Verletzung der Achillessehne.

Schalke-Ausbildung hilft ihm nun nicht mehr

Hannover setzt in der U23 nun auf junge Eigengewächse, wie 96-Boss Marcus Mann betont: „Die U23 ist in erster Linie dafür da, eigene Talente zu entwickeln.“ Für Ezeh bedeutet das wohl das Aus – weder bei den Profis noch in der Regionalliga ist er aktuell gefragt. Bereits im Sommer gab der Verein ihm zu verstehen, dass man nicht mehr mit ihm plane.

Versuche, den von Schalke und HSV geschulten Abwehrspieler unterzubringen, scheiterten jedoch. Fortuna Düsseldorf, Elversberg und ein Klub aus Polen zeigten Interesse. Ein Wechsel in die Schweiz zu St. Gallen scheiterte kurz vor Transferschluss. Nun bleibt Ezeh nur noch die Hoffnung auf einen Wechsel im Winter, um seine Karriere zu retten.

Winter-Transfer mit Komplikationen

Rund um Ezehs Vertrag, der bis 2026 läuft, gibt es eine pikante Klausel. Nach Informationen der „Bild“ verlängert sich das Arbeitspapier, sobald Hannover 96 in die Bundesliga aufsteigt. Diese Regelung könnte Gespräche über einen Abgang schwierig machen, falls Hannover den Verteidiger nicht ohne Abfindung ziehen lassen kann.

Fest steht: Ezeh scheint bei den Roten keine Perspektive mehr zu haben. Um wieder auf Profi-Niveau Fuß zu fassen, braucht das frühere Schalke-Talent dringend einen Wechsel und einen Neustart. Die erste große Aufgabe: Interessenten von seiner Qualität zu überzeugen. Ein Comeback auf der großen Bühne? Die Zeit drängt.