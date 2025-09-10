Große Sorgenfalten bei Schalke-Star Sylla! Traum droht zu platzen

Das hatte er sich alles ganz anders vorgestellt! Während die meisten Schalke-Profis während der Länderspielpause in Gelsenkirchen schufteten, war Moussa Sylla auf großer Reise. Die WM-Qualifikation mit Mali stand auf dem Programm.

Die Reise verlief für den Star-Stürmer des FC Schalke 04 allerdings nicht wie erhofft. Nicht nur waren die Einsatzzeiten überschaubar – auch die Ergebnisse halfen nicht. Der Traum von der WM-Qualifikation droht für Sylla und Mali zu platzen!

Schalke-Profi Sylla kann fast nur zuschauen

Dabei hatte Mali im ersten der beiden Spiele gleich einen wichtigen Schritt gemacht. Der 3:0-Sieg gegen die Komoren hielt die Chance offen, sich als Zweiter der Gruppe I immerhin noch für die Playoffs zu qualifizieren. Sylla spielte bei dem Erfolg allerdings keine große Rolle. Erst in der 84. Minute kam er in die Partie, als diese schon entschieden war.

+++ Auch spannend: Abgang soll forciert werden! Knappen denken über heftigen Schritt nach +++

Auch im zweiten Spiel der Länderspielreise durfte der Stürmer nur wenige Minuten spielen. Gegen Ghana war Sylla die letzte Hoffnung, das 0:1 noch zu drehen. Doch auch dem Schalke-Stürmer gelang kein Tor mehr, weshalb es gegen den Ersten der Gruppe eine Niederlage setzte. Und diese besiegelt wohl das WM-Schicksal Malis.

Kaum noch WM-Hoffnung

Die Situation in der Gruppe I stellt sich wie folgt dar: Mit zwölf Punkten und nur noch zwei Partien kann Mali Tabellenführer Ghana (19 Punkte) nicht mehr einholen. Die direkte WM-Qualifikation ist vom Tisch. Um Platz zwei und damit die Playoffs noch zu erreichen, muss Mali Madagaskar (16 Punkte) und die Komoren (15 Punkte) noch überholen.

+++ Frank Baumann mahnt beim FC Schalke 04 zur Vorsicht: „Ein Anfang ist gemacht – nicht mehr“ +++

Und hier wird es kompliziert. Denn Madagaskar trifft am vorletzten Spieltag auf die Komoren. Aus Sicht von Sylla und Co. darf Madagaskar nicht gewinnen. Ein Unentschieden der beiden Rivalen wäre wohl das Beste. Mali muss gegen das Tabellenschlusslicht Tschad derweil gewinnen.

Top-News des Tages:

Zum Showdown kommt es dann am letzten Spieltag. Da trifft Mali auf Madagaskar und muss natürlich ebenfalls gewinnen. Gleichzeitig müssen die Komoren gegen Ghana verlieren. Es sind also viele Variablen für Schalke-Star Moussa Sylla auf dem Weg zur WM 2026 – und sie sprechen leider nicht gerade für ihn.