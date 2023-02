Schalke – Stuttgart: Serie nach irrem Patzer gerissen – Reaktion von Fährmann sagt alles

Ralf Fährmann verkörpert die Schalke-Mentalität wie kaum ein anderer im Kader. Lange musste der Keeper auf der Ersatzbank Platz nehmen, doch nachdem sich Alexander Schwolow nicht im Kasten des FC Schalke 04 beweisen konnte, bekam Fährmann nochmal seine Chance.

Und die nutzte er: Vier Spiele in Folge musste der S04-Torwart nicht hinter sich greifen. Doch ausgerechnet ein bitterer Patzer beim Heimspiel Schalke – Stuttgart brachte die Serie zum Reißen.

Schalke – Stuttgart: Riesen-Bock von Fährmann bringt VfB wieder ran

Mit einer 2:0-Führung ging der FC Schalke 04 in die Halbzeitpause und mit breiter Brust kamen sie zurück auf den Platz. Vor Selbstbewusstsein strotzen konnte zu dem Zeitpunkt auch noch Keeper Ralf Fährmann. 422 Minuten blieb der 34-Jährige ohne Gegentor, doch ein Riesenbock in der 63. Minute des Spiels Schalke – Stuttgart brachte die Serie zu Fall. Borna Sosa zieht aus über 20 Metern ab, sein strammer Schuss landet direkt in den Armen von Fährmann. Doch dann unterläuft dem Torwart ein grober Schnitzer und ihm flutscht das Leder durch die Finger sowie die Beine.

FC Schalke 04: Ralf Fährmann unterläuft heftiger Patzer. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Der S04-Star kann es nicht fassen und hebt sofort die Hand als Geste der Entschuldigung. Nach einer kurzen Schockstarre feuern Fans und Spielern ihren Torhüter wieder an. Der hat kurz darauf die Chance für eine kleine Wiedergutmachung. Wataru Endo feuert aus kurzer Distanz einen Schuss auf das Schalker Gehäuse ab, doch Fährmann pariert (67.). Ansonsten wäre es das 2:2 gewesen.

Noch mehr Meldungen:

Der S04 hat Glück, dass sich Fährmann offensichtlich schnell wieder gefangen hat. Dennoch sind die Gäste die spielbestimmende Mannschaft in der zweiten Halbzeit und die Fans der Königsblauen zittern die letzte halbe Stunde um den ersten Sieg in der Rückrunde. Aber am Ende ist das Glück auf Seiten der Heimmannschaft. Schalke gewinnt 2:1 gegen Stuttgart und darf noch vom Klassenerhalt träumen.