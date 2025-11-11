Streichliste auf Schalke enthüllt! Auch ER soll im Sommer gehen

Schalke 04 befindet sich im Aufwind. Die sportlichen Leistungen unter Miron Muslic machen Mut, dazu gibt auch die finanzielle Situation Grund zum vorsichtigem Optimismus.

Im kommenden Sommer hat Königsblau dann auch noch die Möglichkeit, sich von einigen Altlasten zu trennen. Gut dotierte Verträge können dann endlich der Vergangenheit angehören. Nun jedoch die Überraschung: Auch dieser Spieler soll nach der Saison gehen!

Trotz Schalke-Bekenntnis – Antwi-Adjei vor Abgang

Sportlich gibt es an den Leistungen von Christopher Antwi-Adjei in dieser Spielzeit nur wenig auszusetzen. Der Offensivakteur ist unter Trainer Muslic gefragt, durfte sich dazu auch schon in die Torschützenliste eintragen. Mit bald 32 Jahren ist Antwi-Adjei allerdings nicht mehr der Jüngste – und vor allem kein Spieler für die langfristige Zukunft von Schalke 04.

Das scheint man auch in der Chefetage von S04 so zu sehen. Denn wie „Sky“ berichtet, steht Antwi-Adjei auf der Liste an Schalke-Spielern, deren auslaufender Vertrag nicht mehr verlängert werden soll. Eine Entscheidung, die sich in dieser frühen Phase der Saison nicht gerade angedeutet hatte, schließlich hatte Antwi-Adjei erst kürzlich den Wunsch geäußert, auf Schalke bleiben zu wollen.

Zahlreiche Abgänge geplant

Bei einigen Teamkollegen von Antwi-Adjei sieht die Lage dagegen eindeutiger aus. Sowohl Amin Younes, als auch Ibrahima Cisse und Henning Matriciani sollen den Revierklub nach der Saison definitiv verlassen.

Alleine der Abgang von Matriciani dürfte die Schalker Buchhaltung mächtig freuen. Der Verteidiger hatte nach dem Abstieg im Sommer 2023 einen gut dotierten Vertrag unterschrieben. Eine heftige Fehlentscheidung.