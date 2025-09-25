Jetzt ist es endlich passiert! Folgt die Wende um ein Schalke-Leihtalent?

Über diese Nachricht dürfte man sich auch auf Schalke freuen. Im Sommer verliehen die Knappen gleich drei Talente, die im aktuellen Kader keine Chancen auf Einsätze hatten, von denen man sich in Zukunft aber noch einiges erwartet. Ilyes Hamache, Martin Wasinski und Steve Noode kamen temporär bei anderen Klubs unter.

Insbesondere Innenverteidiger Noode erlebte dabei bisher aber den blanken Horror. Zwar ist er beim luxemburgischen Vertreter Union Titus Petingen gesetzt, doch die bisherigen Ergebnisse gestalteten sich katastrophal. Kann ein Pokal-Erfolg jetzt die Wende bringen?

Schalke-Leihgabe mit Katastrophen-Start

Unterschiedlicher könnten die Gefühlswelten wohl nicht auseinander gehen. Zwar stand Noode bei bisher jedem Ligaspiel für den luxemburgischen Erstligisten über 90 Minuten auf dem Feld und durfte damit erstmals konstant in seiner Karriere Spielminuten sammeln. Jedoch blieb der sportliche Erfolg bisher aus.

Titus Petingen ist nach sechs Ligaspielen mit nur zwei Punkten klar Letzter. Seit Spieltag drei setzte es nur noch Niederlagen. Dicht hielten die Schalke-Leihgabe und ihre Kollegen das eigene Tor nur beim 0:0 am ersten Spieltag gegen Hesperingen.

Dringend benötigter Erfolg

Umso erleichterter dürften beim Verein jetzt alle sein, dass man sich nicht auch noch im Pokal blamiert hat. In der zweiten Runde konnte man den unterklassigen FC Jeunesse Schieren 4:0 besiegen und damit ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis feiern.

Viel Verschnaufpause bleibt allerdings nicht. Schon am Mittwoch (24. September) geht es in der Liga weiter. Dann geht es gegen den Aufsteiger FC Atert Bissen. Können Noode und Co. den Schwung aus dem Pokal mitnehmen und die Liga-Wende einleiten?

Besser dürften die Chancen wohl nicht mehr werden, denn wenige Tage später wartet mit dem FC Mamer 32 schon der nächste Aufsteiger. Für die Situation und die Stimmung bei Schalke-Leihgabe Noode dürften das richtungsweisende Spiele sein.