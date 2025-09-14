Von wegen Karriereende! Ex-Schalke-Star findet doch noch einen neuen Klub

Der ehemalige Schalke-Star Kyriakos Papadopoulos sorgt für ein Fußballmärchen. Nach 18 Jahren kehrt der 33-Jährige zu seinem Jugendklub GAS Svoronos zurück.

Dort begann er einst mit acht Jahren seine Karriere. Nun beendet er seine Profi-Laufbahn, um seinem Heimatverein beim Neubeginn zu helfen. Mit der großen Fußball-Bühne, wie er sie einst auf Schalke erlebte, ist allerdings Schluss.

Schalke-Star als Vorbild für Nachwuchs

Papadopoulos hatte bei Schalke seine erfolgreichste Zeit als Profi. In 97 Spielen erzielte der Innenverteidiger sieben Tore. Höhepunkte waren der Gewinn des DFB-Pokals und des Supercups 2011. Zudem stieg er zum griechischen Nationalspieler auf. Nach Stationen bei Bayer Leverkusen und weiteren Vereinen fand er aber nicht mehr sein Glück.

Auch interessant: „Schalke ist mein Verein!“ Köln-Star lässt FC-Fans schäumen

Zuletzt spielte Papadopoulos beim griechischen Erstligisten APO Levadiakos. Nach acht Einsätzen trennten sich im letzten Jahr aber ihre Wege. Der Verein nannte keine Gründe für den Abgang. Nun kehrt Papadopoulos in die dritte griechische Liga zurück, um bei seinem Jugendklub eine neue Rolle als Mentor einzunehmen.

Schalke-Erfahrung trifft auf Heimatliebe

GAS Svoronos schwärmt über die Rückkehr: „Für uns ist es nicht nur ein Transfer. Es ist das Homecoming unseres Kindes.“ Der Verein betonte die Ehre und den Stolz, Papadopoulos wieder in Gelb-Schwarz zu sehen. Der Ex-Schalker soll mit seiner Erfahrung junge Spieler inspirieren und unterstützen.

Mehr Nachrichten für dich:

Die Aufgabe von Papadopoulos ist klar: „Kyriakos kommt, um unsere jungen Fußballer zu unterstützen, zu inspirieren und seine Erfahrung zu vermitteln.“ Der Heimatverein hofft auf einen erfolgreichen Neustart. Ein neues Kapitel beginnt für den früheren Nationalspieler – diesmal in der dritten Liga statt in der Champions League.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.