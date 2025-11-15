Schalke verkündet bittere Nachricht! Fans werden es sofort bemerken

Auf Schalke ist die Stimmung derzeit bestens. Nach zwölf Spieltagen rangiert Königsblau auf einem starken Tabellenplatz zwei. Die Mannschaft von Miron Muslic überzeugt vor allem durch Kampf und Leidenschaft. Genau das, was man auf Schalke sehen will.

Inmitten der aktuell laufenden Länderspielpause hat die Chefetage des Revierklubs jedoch schlechte Nachrichten für alle Stadionbesucher. Diese Änderung dürfte vielen Schalke-Fans überhaupt nicht gefallen.

Bierpreis auf Schalke steigt

In der Veltins Arena kommen Schalke-Fans in dieser Saison nicht nur sportlich auf ihre Kosten. An den Essens- und Getränkeständen wird unter anderem auch ein halber Liter Bier verkauft, natürlich von Veltins. Der Preis liegt seit Januar 2024 bei 5,10 Euro, zuvor mussten Stadionbesucher lediglich 4,60 Euro auf den Tisch legen. Etwas weniger als zwei Jahre nach der letzten Preisanpassung wird das Bier nun erneut teurer.

Das kündigte Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann auf der diesjährigen Mitgliederversammlung (15. November) an. Demnach wird der halbe Liter Bier ab dem neuen Jahr 5,50 Euro anstatt 5,10 Euro kosten. Eine Entscheidung, die man den Schalke-Fans gerne erspart hätte: „Das macht uns auch keinen Spaß, aber es ist nötig“, betont Tillmann.

Auch gute Nachrichten von der Schalke-MV

Die erneute Preiserhöhung dürfte mit den gestiegenen Kosten zu tun haben, die für den Klub in dieser Causa anfallen. Auch wenn der anfängliche Frust bei den Fans sicher groß sein dürfte: Zwecks der Unterstützung ihres Vereins dürften sie es sicher verkraften.

