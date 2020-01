Schalke – St. Truiden im Live-Ticker: Wie schlägt die Wagner-Truppe sich im ersten Winter-Test?

Startet Ozan Kabak mit dem FC Schalke 04 erfolgreich in die Wintervorbereitung?

Am Dienstagnachmittag steht für S04 das erste Testspiel in diesem Winter an: Schalke – St. Truiden.

In der Partie zwischen Schalke und St. Truiden kann S04-Coach David Wagner erstmals für den Rückrundenstart in der kommenden Woche testen

Schalke – St. Truiden im Live-Ticker

Ob Leihgabe Michael Gregoritsch zum ersten Mal zum Einsatz kommt?

Alle Infos zum Spiel Schalke – St. Truiden im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Schalke – St. Truiden -:- (-:-)

Tore:

Aufstellung S04: Schubert – Caligiuri, Kabak, Nastasic, Oczipka – Mercan, Harit, Boujellab – Schöpf, Burgstaller, Kutucu

Ersatzbank: Langer, Miranda, Mascarell, Serdar, Raman, Gregoritsch, Matondo, Kenny, Taitague, Becker, Thiaw

--------------

16.46 Uhr: Der VV St. Truiden belegt derzeit den elften Platz in Belgiens höchster Spielklasse, der Jupiler Pro League, und hat einen geschätzten Marktwert von rund 30 Millionen Euro. Zum Vergleich: Beim FC Schalke 04 sind es knapp 240 Millionen.

16.41 Uhr: Michael Gregoritsch, die Leihgabe vom FC Augsburg, nimmt zunächst einmal nur auf der Bank Platz. Es ist aber davon auszugehen, dass wir ihn im zweiten Durchgang sehen werden.

16.24 Uhr: In einer guten halben Stunde geht es mit dem ersten Test der Königsblauen los. Gespielt wird in der Pinatar Arena im spanischen Murcia.

10.59 Uhr: Das Spiel findet heute Nachmittag in der Pinatar Arena statt. Ein paar hundert Zuschauer finden auf den Tribünen Platz. Böse Zungen behaupten, St. Truiden spiele demnach vor gewohnter Kulisse.

Dienstag, 7. Januar, 8.38 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Heute Nachmittag steht endlich der erste Winter-Test des FC Schalke an. Wir bleiben für dich am Ball und beliefern dich hier mit allen Infos zum Spiel gegen St. Truiden.

12.24 Uhr: Der Star im Team von St. Truiden ist Stürmer Yohan Boli. Der ivorische Nationalspieler erzielte in dieser Saison in 21 Spielen zehn Treffer.

9.33 Uhr: VV St. Truiden schafft es seit mittlerweile fünf Jahren, sich trotz bescheidener finanzieller Mittel in der ersten belgischen Liga zu halten. Auch in dieser Saison ist der Club aus dem Osten Belgiens auf einem guten Wege die Klasse zu halten. Nach 21 Spielen liegt St. Truiden mit 23 Punkten auf dem 11. Platz – 12 Punkte vor dem Abstiegsrang 16.

Montag, 6. Januar, 7.54 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen Schalke und St. Truiden. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.