FC Schalke 04: Hat das Warten ein Ende? Tillmann packt aus

Über vier Monate ist es nun her, dass der FC Schalke 04 sich von Marc Wilmots getrennt hat. Ursprünglich wollte man bis zum Ende des Jahres einen Nachfolger präsentieren, doch auch jetzt läuft die Suche nach einem Sportvorstand noch immer.

Jetzt hat sich Schalke-Boss Matthias Tillmann bei der „WAZ“ zur Sportvorstand-Suche geäußert. Auf eine schnelle Lösung dürfen die Fans des FC Schalke 04 demnach nicht hoffen.

FC Schalke 04: Tillmann packt über Sportvorstand-Suche aus

Der Schalker Aufsichtsrat schaut sich aktuell nach einem neuen Sportvorstand um. Wirklich konkret wurde es bislang aber noch nicht. Der Grund: Interimssportdirektor Youri Mulder. „Das Gute ist, dass wir mit Youri Zeit bekommen haben. Er hat uns bis Sommer Zeit gegeben“, erklärt Tillmann.

Deshalb will man sich beim FC Schalke 04 Zeit lassen, um den richtigen Mann zu finden. Es sei wichtig, jemanden zu finden, der den eingeschlagenen Weg mitgeht. „Wir haben angefangen, etwas aufzubauen. Langsam fängt dieses zarte Pflänzchen an zu wachsen – und wir wollen jetzt jemanden, der diesen Weg mitgeht, trägt und dabei hilft“, so Tillmann. Der neue Sportvorstand müsse „in die Struktur passen, zu den anderen Akteuren und vor allem die Philosophie mitgehen, um das Ganze weiterzuentwickeln.“

Man habe sich deshalb Bewusst Zeit genommen, um nichts zu überstürzen. Es soll ein „langfristiges Projekt“ sein und niemand, der nur 1-2 Jahre bleibt. „Wir wollen Konstanz reinbekommen“, betont Tillmann.

Namen wollte Tillmann keine nennen. Es seien aber bereits gute Gespräche geführt worden. Zu den Kandidaten gehören Manager mit und ohne Verein. Gesucht wird vor allem ein erfahrener Hase und kein Jungspund.

