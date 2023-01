FC Schalke 04 hat das nächste dicke Problem – es könnte richtig bitter werden

Gerade mal die Hälfte der Saison ist absolviert und beim FC Schalke 04 geht es schon ums nackte Überleben. In den nächsten Partien, da sind sich alle einig, MÜSSEN Punkte her.

Ausgerechnet in dieser hochkritischen Phase läuft im Spielplan alles gegen den FC Schalke 04. Die ersten sechs Spiele des neuen Jahres muss Königsblau gegen Mannschaften absolvieren, die sich fast ausnahmslos in blendender Verfassung befinden. Verlieren ist dennoch verboten – sonst ist der Zug schon im März abgefahren.

FC Schalke 04: Fast alle Gegner haben einen Lauf

Zum Start ins Jahr 2023 gab es für den S04 zweimal auf die Ohren. Gegen Frankfurt stimmte zwar die Leistung, am Ende stand dennoch ein deutliches 0:3. Gegen Leipzig stimmte gar nix mehr und es hagelte eine brutale 1:6-Pleite.

+++ FC Schalke 04: Rückkehr ausgeschlossen! Dieser Fan-Traum geht nicht in Erfüllung +++

Gut, mag der ein oder andere sagen, das waren auch zwei starke Gegner, die gerade einen Lauf haben. Frankfurt spielte eine sensationelle Hinrunde mit neun Siegen, gehört zur Spitzengruppe. Dort ist Leipzig schon seit Jahren, zudem unter Marco Rose seit 15 (!) Spielen ungeschlagen und trotze zum Jahresstart selbst den Bayern ein 1:1 ab.

Schalke muss formstarke Teams besiegen

Doch leider geht es für Schalke genauso weiter. Der 1. FC Köln nagelte Werder Bremen 7:1 an die Wand und musste sich über das 1:1 in München fast ärgern, bevor es am Sonntag (15.30 Uhr) nach Gelsenkirchen geht. Nach formschwachen Gladbachern muss der FC Schalke 04 dann gegen den VfL Wolfsburg ran, der derzeit alles zersägt, was ihm vor die Nase läuft. Und auch der folgende Gegner Union Berlin hat einen Sahne-Start mit perfekter Punkte-Ausbeute ins neue Jahr hingelegt.

Mehr Nachrichten:

Zusammengefasst: Fünf der ersten sechs S04-Gegner in 2023 sind in absoluter Top-Form. Für das formschwache Schalke ein dickes Problem. Denn wenn es anschließend gegen Stuttgart, Bochum, Augsburg geht, könnte alles schon vorbei sein.