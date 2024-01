FC Schalke 04: Youngster vor Abflug – dieser Moment könnte alles verändert haben

Das Transferkarussell beim FC Schalke 04 nimmt Fahrt auf. Lange ließ der Klub sich bitten, nun ist Darko Churlinov da. Gleich zwei Abgänge folgen auf dem Fuß. Einer davon: Soichiro Kozuki. Ein Jahr nach seinem Durchbruch ist der Japaner außen vor – und so gut wie weg.

Sein neuer Klub wird wohl Gornik Zabrze. Der polnische Erstligist hat den Youngster des FC Schalke 04 offensichtlich bei einem gemeinsamen Hallenturnier gescoutet. Dort hatten aber eigentlich ganz andere Schalker geglänzt.

FC Schalke 04: Soichiro Kozuki nach Polen

Auf einem Kleinfeld unter einem Hallendach scheint Kozuki dem Klub von Lukas Podolski offenbar mächtig imponiert zu haben. Zweimal hatte Schalke beim „Schauinsland Reisen Cup“ in Gummersbach gegen Gornik Zabrze gespielt. In der Vorrunde siegte Königsblau knapp (3:2), im Finale deutlich (7:2) und holte sich den Hallencup.

Im Kader, der größtenteils aus Talenten aus der U23 bestand, waren auch zwei Profis: Ibrahima Cissé und Soichiro Kozuki. Beide sollten den Klub möglichst im Winter verlassen. Letzterem gelang es offensichtlich bei eben diesem Hallenturnier, seinen neuen Arbeitgeber zu finden.

Hallencup wird für Kozuki zum Gamechanger

In Gummersbach hatte Kozuki Poldi-Klub Zabrze offenbar überzeugt. So sehr, dass die Polen nun 250.000 Euro in die Hand nehmen, um den Japaner zu verpflichten. Trainer Geraerts hat den Abgang bereits bestätigt, nun sind die Details durchgesickert. Per Weiterverkaufs-Klausel könnte sich diese Ablöse sogar noch erhöhen.

Die vielen Schalke-Fans, die das Turnier live in der Halle oder am TV verfolgt haben, dürften bei diesem Transfer eine Augenbraue hochziehen. In Gummersbach war Kozuki nicht schlecht, stach aber auch nicht gerade positiv hervor. In den Spielen gegen Zabrze, Kickers Emden und SC Paderborn war er eher unauffällig, während andere Knappen glänzten.

Niklas Castelle, Jimmy Kaparos und Steven van der Sloot waren einhellig als die auffälligsten S04-Akteure gelobt worden. Sie hatten sich damit sogar vorerst ins Profi-Training gedribbelt, an dem sie bereits im Trainingslager teilnehmen durften, während Soichiro Kozuki zurück in die U23 degradiert wurde.

Dennoch fanden die Offiziellen von Gornik Zabrze gefallen am Japaner – und haben ihn als perfekten Neuzugang erkoren. Nicht nur wegen der Weiterverkaufs-Beteiligung dürften alle beim FC Schalke 04 nun ganz genau hinschauen, wie sich Soichiro Kozuki in Polen macht.