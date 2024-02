FC Schalke 04: Terodde-Beben bahnt sich an – wechselt er für immer die Seiten?

Simon Terodde ist noch keine drei Jahre beim FC Schalke 04 und fühlt sich dennoch schon wie eine kleine Vereinslegende an. Diese Saison will es für den Stürmer aber nicht klappen – zumindest, was die Torausbeute angeht. Und jeder weiß: Die ist ihm extrem wichtig.

Traut sich Simon Terodde noch ein weiteres Jahr zu? Fest steht schon: Wenn er weiterspielt, dann für den FC Schalke 04. Doch schon im ersten Sommer könnte eine neue Option in seinem Vertrag gezogen werden.

FC Schalke 04: Terodde vor Karriere-Ende?

35 Jahre ist der Bocholter inzwischen alt. Ein stattliches Fußballer-Alter, in dem viele Profis bereits die Schuhe an den Nagel gehängt haben. Folgt Terodde im Sommer? Eigentlich hatte er im letzten Mai bereits seinen S04-Abschied verkündet. Dann folgte die Wende mit einer Vertragsverlängerung bis 2026 – aber nicht ohne eine spezielle Option. Jeden Sommer darf er gemeinsam mit dem Klub entscheiden, ob er weiterspielen will oder seine aktive Karriere beendet und im Management der Knappen startet.

Schon im ersten Jahr könnte diese Option nun gezogen werden. Auch wenn Terodde unter Trainer Karel Geraerts geschätzt, Kapitän und Stammspieler ist, ist er mit seiner Situation nicht ganz glücklich. Denn: Tore sind für den Goalgetter alles. So wichtig er für das Team auch auf andere Art ist: Wenn Terodde nicht trifft, fehlt ihm das Salz in der Suppe. Und er trifft nicht. Drei magere Tore stehen nach 21 Spieltagen auf seinem Arbeitsnachweis.

Zukunft als S04-Stürmer ungewiss

Sollte sich diese Quote bis Saisonende nicht deutlich steigern, bahnt sich das Ende einer großen Karriere an. Über 15 Jahre ist sein Profi-Debüt (19.10. 2008 für den MSV Duisburg) nun her. Ob der legendäre Stürmer des FC Schalke 04 noch ein Jahr dranhängt, steht derzeit in den Sternen und ist sicher noch nicht entschieden. Durch die magere Torausbeute und die Krisen-Saison mit dem S04 dürften Zweifel aufgekeimt sein, ob er sich das noch eine weitere Saison antun soll – oder eine große Laufbahn mit schon jetzt fast 400 Spielen und 200 Toren in 1. und 2. Liga beendet. Wie nah ihm die Situation geht, war in Kaiserslautern deutlich zu erkennen (hier mehr).

Ein wichtiger Punkt für ihn: Egal, wie Simon Terodde sich entscheidet, er fällt weich. Durch seinen Vertrag bis 2026 ist ihm der Start in die „Karriere danach“ bereits sicher.