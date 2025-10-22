Nach langer Verletzungspause – Schalke-Juwel liefert richtig ab

Auf Schalke läuft es sportlich derzeit prächtig. Die Profimannschaft von Miron Muslic grüßt nach neun Spieltagen von Tabellenplatz zwei, die U23 ist in der Regionalliga West sogar Erster.

Inmitten dieser Erfolgswelle erreicht Schalke 04 nun die nächste gute Nachricht. Ein Juwel des S04 meldet sich nach langer Leidenszeit eindrucksvoll zurück. Wird er in Zukunft sogar ein Kandidat für die Profis?

Schalke: Thier dreht nach U19-Rückkehr auf

Ein gutes halbes Jahr war Silas Thier in der U19 außen vor. Der Rechtsverteidiger, der von Trainer-Legende Norbert Elgert äußerst geschätzt wird, musste verletzungsbedingt passen. Ende September feierte Thier dann aber endlich sein Comeback, inzwischen ist er wohl wieder bei 100 Prozent. Das deutete der Youngster zumindest bei seinem jüngsten Auftritt an.

Denn gegen die U19 von RW Oberhausen zeigte Thier eine überragende Leistung. Beim 4:0-Heimsieg der Mannschaft von Norbert Elgert avancierte der Defensiv-Spezialist zum Man of the Match und erzielte das 2:0 nicht nur selbst, sondern bereitete den 1:0-Führungstreffer auch noch vor.

Elgert mahnt zur Geduld

Trainer Elgert machte bereits bei Thiers Rückkehr gegen Meppen deutlich, wie wichtig er für die Mannschaft ist: „Das Comeback von Silas ist absolut erfreulich. Er war jetzt ein halbes Jahr raus, und man sieht sofort, dass wir diesen Spieler mit seiner Energie, Power, Mentalität und Intensität unbedingt brauchen“, so Elgert seinerzeit gegenüber der „WAZ„. Spieler wie Thier „werden immer weniger, aber wir haben einige – und Silas gehört dazu.“

Allerdings mahnt der 68-jährige Übungsleiter auch zur Geduld mit Thier: „Nach so einer langen Pause wollen wir geduldig bleiben und genau sehen: Geht alles? Hält alles?“ Sein Gala-Auftritt gegen Oberhausen dürfte deutlich gemacht haben: Der Rechtsverteidiger ist wieder da.

